¡7 en 1! Padel Galis patenta una pista de pádel Multideporte para la práctica de 7 modalidades deportivas

viernes, 23 de julio de 2021, 09:32 h (CET) La pista Multideporte patentada por Padel Galis puede acoger la práctica deportiva de pádel, baloncesto, fútbol sala, hockey, vóley-playa, tenis-playa y bádminton. El proyecto de la nueva pista Multideporte Padel Galis cuenta con el apoyo de World Padel Tour, que en su apuesta por el desarrollo del pádel, la incorpora como su ‘tercera pista’, tras el modelo WPT Special Edition y Challenger La pista Multideporte patentada por Padel Galis puede acoger la práctica deportiva de pádel, baloncesto, fútbol sala, hockey, vóley-playa, tenis-playa y bádminton.

Montada sobre una pista homologada de pádel de 20x10 m, en apenas 30 segundos, se transforma domóticamente en una cancha multideporte a través de una app creada ex profeso.

El proyecto de la nueva pista Multideporte Padel Galis cuenta con el apoyo de World Padel Tour, que en su apuesta por el desarrollo del pádel, la incorpora como su ‘tercera pista’.

La empresa fabricante de pistas de pádel, nº 1 a nivel mundial, Padel Galis, lanza al mercado una pista de pádel en la que, además del deporte de la pala, se podrán practicar 6 deportes más. Baloncesto, fútbol sala, hockey, vóley-playa, tenis-playa, bádminton y pádel compartirán una cancha homologada de 20x10 m. ¡Un revolucionario 7 en 1!

La puesta en marcha de la producción de esta pista Multideporte, diseñada y patentada por Padel Galis, contará con el respaldo de World Padel Tour. De hecho, se comercializará, a partir de 2022, como la tercera pista del circuito profesional de pádel, del que la firma valenciana es patrocinador técnico y pista oficial, desde 2020 y para el que fabrica 2 de sus pistas: la WPT Special Edition y la Challenger.

“En World Padel Tour, vieron enseguida el potencial de esta nueva pista. Constataron que el pádel es el principal deporte que se puede practicar en ella, pero que, a la vez, es adaptable a otros deportes”, asegura el máximo responsable de Padel Galis, Francisco Pérez Galisteo. “Además, al tratarse de una pista patentada, vieron con muy buenos ojos que trabajemos este producto como la pista 3 de World Padel Tour” -afirma Pérez Galisteo- “En Padel Galis, estamos encantados de que juntos, circuito mundial profesional y nosotros, podamos seguir apoyando el desarrollo y crecimiento del pádel."

La nueva y novedosa ‘pista 7 en 1’ de Padel Galis, se transforma en apenas 30 segundos. El volteo de las canastas de baloncesto (dispuestas hacia el exterior de la pista), la apertura de los portones de las porterías de fútbol, así como la subida y bajada de la red central a las distintas alturas homologadas, están domotizadas y se activarán desde una app desarrollada ex profeso según el deporte a practicar.

“Cuando el aficionado/a llegue a nuestra pista Multideporte, se encontrará las puertas de acceso cerradas. En ese momento y a través de la aplicación, elegirá el deporte a practicar” -explica el responsable de Padel Galis- “Entonces, la pista se transformará y adecuará a la opción deportiva seleccionada, y pasados no más de 30 segundos, se abrirán las puertas de acceso”.

Pensada como instalación fija, esta pista Multideporte patentada por Padel Galis precisa de un espacio mínimo para su instalación de 23x11 m. Si bien, el área interior de juego es el de una pista de pádel homologada de 20x10 m. El suelo que se implementará es el mismo que se monta en la pista WPT Special Edition. Césped rizado que se usa tanto en pádel como en hockey hierba, y que para el fútbol y el baloncesto ofrece un bote regular, pudiéndose practicar ambos deportes al 100%.

Padel Galis permite la personalización de la pista Multideporte tanto en el color de la estructura como en el del césped. Todo ello garantizando, no sólo la elegancia de la instalación, sino también una muy buena resistencia al desgaste de la intemperie.

La nueva pista Multideporte patentada Padel Galis se presentará física y oficialmente durante la celebración del Máster Final de World Padel Tour, que tendrá lugar del 16 al 19 de diciembre de 2021 en Madrid. Su comercialización se iniciará en enero de 2022, si bien los/as interesados podrán ir solicitando información sobre esta pista y hacer sus reservas. En la primera fase de desarrollo del proyecto, Padel Galis pondrá a la venta 100 unidades.

Padel Galis lleva instaladas, desde 2016, más de 4.500 pistas de pádel por todo el mundo. Los/as aficionados/as al deporte de la pala de 60 países practican a diario en pistas de la marca valenciana, sobre todo: en España, Italia, Suecia, Emiratos Árabes y México, donde cuenta, además, con una delegación para Sudamérica.

En su catálogo de servicios, el diseño, fabricación e instalación de pistas de pádel ‘llave en mano’, incluida la obra civil necesaria así como su mantenimiento y reparación. Y en la lista de pistas, 3 modelos estándar (Wiso, Galis, Pro-One) y 3 modelos panorámicos, los más demandados (Mundial, Challenger y WPT Special Edition).

