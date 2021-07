​¿Tienes una carrera tecnológica? Siete consejos para crecer como talento digital Según un informe, para 2023 más del 31% de los empleos estarán conformados en los campos de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas Redacción

viernes, 23 de julio de 2021, 09:46 h (CET) Un informe realizado por Randstad Research y difundido en 2018 por el Foro Económico Mundial, señala que durante los siguientes cinco años a la investigación realizada se crearán en el mundo 1 millón 250 mil empleos nuevos, de los cuales 390 mil serían para personas formadas en las STEM, (carreras que son parte de los campos de la ciencia (Science), tecnología (Technology), ingeniería (Engineering) y matemáticas (Mathematics).



Hoy en día estamos a dos años de cumplir esa estimación, el futuro se convirtió en presente. Existen diversos factores que pueden ayudar a tener una carrera exitosa en el área de la tecnología. En este sentido, Sergio Nouvel, CEO de GetOnBoard y conferencista sobre temas relacionados al sector tecnología, reclutamiento y trabajo remoto, comparte siete consejos para crecer como desarrollador y talento digital.



1.- Ten un lugar donde se vea lo que haces: Sabemos que actualmente el trabajo en equipo es fundamental, ahora los logros y fracasos son compartidos. Sin embargo, es importante que registres todos tus éxitos personales y puedas concentrarlos en un espacio donde se muestren cuando sea necesario. Mantener LinkedIn actualizado puede funcionar. Además puedes crear perfiles en GitHub, Behance o Dribbble, dependiendo tu área de expertise.

2.- Intégrate a la comunidad: La comunidad que se ha generado entre los profesionales de la tecnología es, sin duda, una de las más unidas de la industria. Formar parte activa te ayudará a consolidarte. Participar en hackatones, meetups y webinars permite llegar a las puertas que necesitas tocar, ya que las personas que participan en este tipo de eventos en algún momento tendrán la necesidad de formar equipos y entre ellos podrías estar tú.

3.- Ten tu propio proyecto en paralelo: Sabemos que conseguir el mejor puesto dentro de la mejor empresa a veces no es suficiente. Por ello, es bueno tener un proyecto propio de forma paralela. No sólo como una opción para un posible negocio en el futuro, también como un complemento a tu trabajo, ya que podrás adquirir ciertas herramientas que trae consigo el emprendedurismo. Experimentarás la iniciativa y la autonomía.

4.- Aprende constantemente: Cuáles son los lenguajes más solicitados, qué conocimientos se valoran más por los reclutadores, etc. Esto te puede funcionar como una guía para determinar qué áreas puedes reforzar en tu aprendizaje. Actualízate en los temas y las nuevas tendencias, consume información en medios como Wired, Fast Company o Hacker News para aportar en tu crecimiento.

5.- Refuerza los fundamentos: En ocasiones el día a día las labores nos hacen olvidarnos de los fundamentos de nuestra área. Volver a lo básico puede ayudarnos. Retomar y repasar las teorías fundamentales, temas abstractos que parecen aburridos y no estar relacionados de manera directa con el trabajo diario, puede ayudarnos a evolucionar dentro de nuestra carrera.

6.- Practica el inglés: Parece un cliché, pero el dominio de este idioma es prioritario en las carreras relacionadas con la tecnología. Muchos programas y herramientas de uso constante sólo existen en inglés, por lo que conocerlo permitirá avanzar. Hay cursos gratuitos en línea, apóyate en Youtube, e incluso práctica las conversaciones con colegas.

7.- Sigue postulándote: Buscar nuevas oportunidades te permitirá conocer a nuevas personas y reforzar conocimientos con las entrevistas. Pide feedback, muchos reclutadores lo hacen abiertamente. Así detectarás tus áreas de oportunidad, pero también tus fortalezas.

