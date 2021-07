Lords & Barbers: la peluquería ubicada en Elche premiada como finalista a Mejor Barbería de España Emprendedores de Hoy

jueves, 22 de julio de 2021, 19:24 h (CET)

El cuidado de la imagen personal es un aspecto que ha dejado de ser algo exclusivo del colectivo femenino. En la actualidad, también los hombres se preocupan por tener una apariencia física impecable y buscan las mejores opciones para mejorar o mantener su estilo. En este sentido, Lords & Barbers ha sido nombrada como finalista a Mejor Barbería de España, por ofrecer un concepto innovador, donde el talento, el profesionalismo y la amabilidad resalta por encima de todo.

Lords & Barbers llegó al sector de la peluquería en el año 1999 y, desde entonces, no ha parado de conseguir reconocimiento por parte de sus clientes y también en forma de prestigiosos premios que destacan su amplio nivel de trayectoria y profesionalismo. Entre dichos galardones, el más reciente es el premio TheQhair “Certificado guía de calidad de peluquerías Española”, institución reconocida como equivalente a las estrellas Michelín de las barberías.

Estilo y tendencia en Lords & Barbers, una de las mejores barberías de España Abel Pleguezuelos, CEO de Lords & Barbers, junto a su equipo de maestros barberos profesionales, se han dedicado durante años a ofrecer a los hombres más que una peluquería común, un espacio donde el cliente sienta una experiencia de bienestar, con un trato único, personalizado con lo último en estilo y tendencia.

“Todas las técnicas y tratamientos novedosos que ofrece esta barbería están pensados con un trato exquisito y realzando el estilo personal del cliente”, explica Abel. Esta filosofía de servicio, más la preferencia de los clientes, ha hecho que Lords & Barbers sume en su carrera importantes reconocimientos a nivel nacional e internacional.

Además de haber sido merecedores del premio como “Mejor Barbería” por la prestigiosa academia TheQhair, durante el 2019 fueron finalistas a “Mejor Barbería de España” por la revista Soy Barbudo y por Barberías con Encanto. Adicionalmente a estos reconocimientos, Abel Pleguezuelos ha obtenido importantes menciones como “Finalista Mejor Barbero del año 2016” por la Plataforma Barberos 3.0, “Sub Campeón de España 1997” y “Campeón Provincial de Alicante 1996”.

Los servicios de peluquería exclusivos para el hombre en Lords & Barbers Al igual que las mujeres, los hombres también merecen consentirse con tratamientos únicos y especiales y Lords & Barbers se ha convertido en ese espacio perfecto para darle a los caballeros el estilo que merecen. Siendo fieles a su estilo, esta peluquería está formada por un equipo de maestros barberos de extensa formación que se dedican a aplicar los cortes de pelo del momento.

Entre los servicios que ofrece esta barbería de Elche se pueden encontrar cortes de pelo masculino, arreglos de barba y servicios especiales como; tratamiento desrizante para el cabello, reflejos y mechas, tintes para barba y black mask para el rostro.

Lords & Barbers atiende a sus clientes en su sede física ubicada en C/ Antonio Machado 46, 03201 Elche. También tienen presencia en la web y en las redes sociales, desde donde los clientes pueden visualizar los trabajos que realizan y solicitar una cita para la aplicación de algunos de sus servicios exclusivos.

