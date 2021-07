Ventajas e inconvenientes de la psicología online, según Espacio OASIS Emprendedores de Hoy

jueves, 22 de julio de 2021, 18:30 h (CET)

Hoy en día, casi todas las especialidades médicas ofrecen consulta en línea desde cualquier lugar del mundo. Desde el principio de la pandemia, la terapia online surge como una alternativa que se ha popularizado cada vez más.

Es así como la asistencia psicológica se convierte en una excelente herramienta para aprender a reconocer y gestionar las emociones. Las sesiones de terapia psicológica solían hacerse siempre de modo presencial. Pero con la llegada de Internet, las videoconferencias y videollamadas; la consulta psicológica online ha comenzado a popularizarse en la red, atravesando fronteras.

Además, la pandemia ha acelerado aún más este tipo de terapia a escala mundial; llevando a un nuevo nivel el avance de la atención psicológica online.Uno de los servicios especializados en este ámbito es el espacio de psicología online OASIS.

Las ventajas de optar por la psicología online A algunas personas les resulta sencillo optar por la terapia online, mientras que para otras recurrir a esta modalidad de ayuda psicológica requiere un mayor esfuerzo por adaptarse a las nuevas formas de comunicación.

Por esta razón es importante conocer cuáles son las ventajas y los inconvenientes que tiene la terapia psicológica online antes de tomar la decisión y poder recibir la ayuda psicológica que se necesita. Así, el paciente se sentirá más seguro de la selección que haga de acuerdo a sus necesidades.

Lo primero que hay que destacar es el hecho de que la consulta psicológica online permite al paciente ser atendido desde la comodidad de su hogar o desde el lugar que este prefiera.

Además, las horas pueden acordarse a conveniencia de ambas partes, mientras que en la sesión presencial hay que adaptarse principalmente al horario del especialista. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la terapia presencial implica el traslado hasta el lugar de atención del profesional, lo que tal vez puede acarrear un gasto mayor (tanto en tiempo como en dinero).

Otra ventaja en cuanto a la terapia online es que durante la atención psicológica el paciente puede sentirse con mayor libertad para expresar sus emociones, ya que se encuentra en un lugar que le resulta familiar y confortable. En cambio, hacerlo desde la consulta del terapeuta puede provocar cierta contención emocional.

Variables a considerar para escoger una consulta psicológica presencial u online Hay algunas consideraciones a tener en cuenta al momento de decidir la intervención psicológica online o presencial.

Entre ellas están la relación que tenga el paciente con la tecnología, si hay una pérdida de la capacidad para entender la realidad que se vive, si la terapia es para un hijo(a), si el tiempo disponible es muy corto, si el trabajo implica viajar o movilizarse de un lugar a otro continuamente, entre otros. Estas son algunas variables que se tienen que tener en cuenta para saber si resulta conveniente o no recurrir a la terapia online.

La decisión siempre quedará en manos del paciente. Sin embargo, en caso de tener alguna duda, lo recomendable sería tener un primer acercamiento con el especialista para determinar si la terapia psicológica online es la indicada para el paciente o no.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.