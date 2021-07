Mejorar la calidad de vida a través de la nutrición gracias al asesoramiento de la experta Isabel Martí de Losada, de Enubien Emprendedores de Hoy

jueves, 22 de julio de 2021, 11:00 h (CET)

Con la certera seguridad de que la naturaleza provee todos los nutrientes que se necesitan para tener una buena salud, la experta Isabel Martí de Losada, máster en dietética y nutrición humana, ofrece una orientación totalmente personalizada para tratar trastornos alimenticios utilizando información que acerca a los pacientes a adoptar una buena alimentación. Los hábitos saludables se pueden conseguir a través del consumo de vegetales, frutas, verduras y hierbas, productos capaces de regenerar las células con todas sus propiedades inherentes.

Cada día, miles de usuarios de la cuenta en Instagram @_enubien reproducen los vídeos informativos que la especialista difunde, en los que explica con detalles los componentes de cada alimento, sus efectos en el cuerpo humano y sus capacidades curativas.

“Enubien tiene como objetivo ofrecer un asesoramiento personalizado, útil y eficaz a todas aquellas personas que deseen mejorar su salud y su calidad de vida a través de una correcta nutrición. Por otra parte, Enubien es una fuente constante de información actualizada sobre temas nutricionales y de salud, convirtiéndose en un referente en la materia”, expresa Isabel desde la página web oficial de Enubien.

Cuidar la salud a través de componentes naturales Procurar una buena nutrición, alejándose de productos tóxicos como conservantes, edulcorantes artificiales, grasas saturadas y harinas procesadas, puede marcar la diferencia entre un organismo que funciona de manera óptima y otro que no tiene conciencia de que la naturaleza pone a disposición del ser humano todo aquello que necesita para mantenerse sano.

Esta filosofía de vida la desarrolla Isabel desde sus redes sociales. Al hacer clic en los enlaces, el visitante puede acceder a decenas de artículos que le ayudarán a conocer las propiedades específicas de cada alimento en la sanación de algunas patologías, así como en la prevención de otras.

Con lenguaje sencillo, vídeos amenos e imágenes de apoyo, la nutricionista invita a sanar desde las bondades de lo natural y abre la posibilidad de atender cada caso en específico a través de la reserva de una consulta nutricional personalizada, sea con un tratamiento personalizado en encuentro presencial o con la orientación nutricional online.

Buenas elecciones para una mejor vida Para la especialista, es tan necesario consumir productos naturales y orgánicos como la decisión de sus pacientes de no consumir aquello que hace daño al organismo. En su blog, no solo destaca el potencial nutricional de cada alimento que recomienda, sino los daños que genera, tanto en adultos como en niños, el exceso de sal, de azúcar o la ingesta de grasas saturadas, entre otros hábitos erróneos.

Mejorar considerablemente la calidad de vida de sus pacientes es el propósito de Isabel Martí, una experta conectada con la creación natural como fuente de todo poder sanador, dedicada a sanar, regenerar y mantener todos los aspectos de la salud humana.

