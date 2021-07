Calor, sol y arena, los enemigos del móvil en verano Comunicae

jueves, 22 de julio de 2021, 07:02 h (CET) Según una encuesta de CertiDeal un 33% de los usuarios cambia de smartphone por rotura. Una funda protectora o un seguro, harán que se termine el verano con el mismo móvil con el que se empezó En verano los factores que hacen peligrar la integridad de los dispositivos electrónicos se multiplican los causantes: el calor, el sol, la arena, los ladrones, etc. Por eso, para que este año los smartphone sobrevivan a las vacaciones de verano, CertiDeal, plataforma de control y venta de dispositivos reacondicionados, ha preparado una lista de recomendaciones para cuidar de ellos.

¡Cuidado con el sol!

El sol y las altas temperaturas afectan directamente a los dispositivos, como por ejemplo a las baterías de litio. Es recomendable alejarlos de los rayos directos del sol. Mantenerlos bajo la sombrilla o en un sitio a la sombra es siempre la mejor opción. Igualmente, hay que evitar dejarlos dentro de los coches, puesto que, la temperatura de estos aumenta de forma considerable durante el día.

Normalmente, los manuales de instrucciones suelen traer indicaciones acerca de la temperatura que puede soportar cada teléfono. Pero si a pesar de esto, superan dicha temperatura, lo recomendable es sacarlo de la funda, apagarlo y dejarlo en un lugar fresco. Asimismo, es importante no intentar enfriarlo de forma forzosa, para evitar la condensación interna que puede afectar a los componentes del dispositivo.

El agua no es su mejor amigo

Cada vez son más los teléfonos que son resistentes al agua. Según una encuesta de CertiDeal, a un 16% de los usuarios se les ha estropeado alguna vez el móvil por haberse caído en el agua, ya sea en la piscina, río o mar. Por este motivo, es necesario estar informados sobre la protección IP del modelo, este indicará la resistencia del smartphone al agua; por ejemplo los dispositivos con protección IPX7, resisten la sumersión total de 30 minutos a una profundidad de un metro.

En el caso de que sufra daños por líquidos no hay que encenderlo bajo ningún concepto. Hay que secarlo perfectamente, también todas la piezas extraíbles, y recurrir al ya conocido truco del arroz que ayudará únicamente a eliminar la humedad que ha absorbido; aunque puede ser que esto no sea suficiente y haya que recurrir a un técnico para su reparación.

Proteger el teléfono

Una funda colorida no sirve únicamente para dar un toque diferente y personal al smartphone, sino que ayuda a protegerlo tanto de roturas como de arañazos. Y es que, si se elige una que lo proteja bien, se terminará el verano con el mismo teléfono con el que se empezó, ya que, según la encuesta realizada por CertiDeal, un 33% afirma haber tenido que cambiar de móvil debido a una rotura; por ese motivo es extremadamente importante elegir una envoltura gruesa.

Además, es conveniente añadir una protección extra con la colocación de un cristal protector que evitará los arañazos que se producen por los granos de arena o a las roturas de pantalla por golpes.

¡Cuidado con el ladrón!

Los teléfonos son siempre los grandes favoritos de los ladrones; sin embargo, en verano su obsesión por estos aumenta. Así que lo primero es mantenerlos siempre protegidos mediante un sistema de bloqueo, ya sea un número PIN o un patrón a seguir, así en caso de haber sido sustraído no tendrán acceso a la información privada.

Otra buena opción es tener activado el sistema de localización de los smartphones que ayuda a buscarlos e ir detrás de la pista del ladrón. Pero si consiguen apagarlo, este sistema no servirá de nada, por eso la contratación de un seguro puede ser realmente útil tanto en caso de sustracción como de pérdida, ya que un 30% ha perdido alguna vez su teléfono móvil de vacaciones, según datos de CertiDeal

