Un sérum oxidado no cumplirá su objetivo de ofrecer protección e hidratación a la dermis desde adentro hacia afuera ni activará la producción de colágeno en la piel. Un color amarillento, naranja o incluso marrón es una indicación de que la vitamina C que conforma el producto se ha oxidado, con lo que este pierde todo su efecto.

En la actualidad, existe en el mercado un sérum de vitamina C que no se oxida, fabricado por la marca de cosméticos para mujeres y hombres Truth Treatment Systems. La compañía ha sido fundada por el farmacéutico, químico y nutricionista, Benjamin Knight Fuchs, que se ha especializado los últimos 35 años de carrera en desarrollar productos farmacéuticos para la salud de la piel. El sérum fabricado por este laboratorio es único a nivel mundial, ya que no contiene agua, ceras, estabilizantes, conservantes, siliconas o perfumes; ingredientes que no son necesarios para la rutina facial y el cuidado de la piel, y que sí son incorporados en los sérums de otras marcas.

Elaborado con ingredientes activos y funcionales No todos los sérums son iguales, ni están compuestos de la misma forma. Para que Truth Treatment Systems haya logrado presentar al mercado el único sérum de vitamina C que no se oxida, la compañía ha tenido que desarrollar un producto diferente, cuyo contenido está elaborado con ingredientes 100% activos y funcionales. La propuesta consiste en la creación de un sérum transdérmico de Ascorbato de Tetrahexildecilo (Vitamina C) que, a diferencia de como ocurre con otros sérums de bajo coste, logra penetrar profundamente en la piel, contribuir en la regeneración celular y, con ello, revertir los signos del envejecimiento.

El sérum de vitamina C de Truth Treatment Systems está recomendado para todo tipo de pieles. La composición del producto contiene vitamina C Lipofílica de primera calidad, que es soluble en grasa, extractos de plantas antiinflamatorias y nutrientes que ayudan a reparar la piel dañada y aportan algunos de los siguientes efectos: atenuar las manchas oscuras de la piel, mejorar la firmeza y tono de la piel y reparar la barrera cutánea.

Piel saludable, firme y brillante La marca ya ha conquistado a un gran sector del público en Estados Unidos y, en julio, promete hacerlo en España y Europa. En la página web oficial de la empresa, se recogen centenares de comentarios que avalan el buen resultado del sérum de Truth Treatment Systems, que ha conseguido que, gracias a su calidad, los usuarios recurran a él.

Lograr una piel más saludable y con ello de mayor firmeza, elasticidad y brillo es posible gracias a la fórmula del sérum Transdermal C Serum de Truth Treatment Systems, una fórmula única que actualmente es una de las más buscadas en cuanto a rutinas de cuidado facial.