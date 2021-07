8Belts becará a 30 alumnos en riesgo de exclusión social de la Fundación ITER para hacerlos bilingües en inglés

8Belts utilizara una metodología de realidad virtual, utilizando experiencias laborales inmersivas, e-learning para conseguir que puedan hablar inglés con total fluidez en menos de 1 año En el marco de sus actividades de Responsabilidad Social Corporativa, 8Belts participará en el programa INSERTA de la Fundación ITER, cuyo objetivo es facilitar la integración sociolaboral de jóvenes en riesgo de exclusión social. 8Belts colaborará con 30 becas que permitirán a estos jóvenes aprender nuevos idiomas con el método 8Belts para mejorar sus conocimientos y habilidades, su empleabilidad y proyectar su carrera laboral.



El programa ofrece formación prelaboral y ocupacional, prácticas no laborales y talleres de empleo para que los jóvenes adquieran las habilidades necesarias para enfrentarse con seguridad al futuro. Antes de la pandemia, la tasa de inserción del programa Inserta superaba el 90%.



Las Becas de 8Belts forman parte de la formación online de estos jóvenes, a los que ayudarán a manejarse con seguridad y confianza en un idioma extranjero en unos pocos meses, amplificando sus expectativas de empleabilidad.



Para Virginia Rodríguez, directora del área de RSC en 8Belt “el conocimiento de idiomas es un elemento clave que ayuda a encontrar trabajo y nuestro objetivo es colaborar para que este conocimiento ayude a estos jóvenes no solo a mejorar su empleabilidad sino, también, a ampliar su horizonte laboral, creando nuevas oportunidades de futuro".



Fundación ITER es una iniciativa creada en 2006 por un grupo de profesionales del mundo de la empresa ilusionados con la idea de poner al servicio de la sociedad su experiencia para ayuda a jóvenes con riesgo de exclusión social a tomar las riendas de su futuro.



Actualmente la tasa de desempleo juvenil es la más alta de la Unión Europea con casi un 40% de paro y triplica la media de la OCDE. Además, las posibilidades de encontrar empleo son menos cuanto menor es el nivel de estudios. En la Fundación Iter aproximadamente el 60% de los beneficiarios no han finalizado la ESO y no tienen experiencia laboral previa, lo que provoca que sea fundamental mejorar su formación para aumentar sus posibilidades de conseguir empleo.



Para Javier del Barrio, presidente del patronato de la Fundación Iter “la colaboración con 8Belts, supone un gran impulso para la formación de los jóvenes, ya que es algo que estaría completamente fuera de su alcance sin estas becas".



Para el logro de sus los objetivos del programa INSERTA, la fundación utiliza una metodología basada en el protagonismo del propio interesado, que toma sus propias decisiones y se responsabiliza de ellas; la aplicación del principio de realismo propio del mundo profesional adulto; y el acompañamiento personalizado continuo, con un apoyo crítico a la persona.