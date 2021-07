El lipoláser, una de las técnicas más solicitadas en el centro de estética de Madrid Crina Rus Beauty Center Emprendedores de Hoy

martes, 20 de julio de 2021, 15:42 h (CET)

El lipoláser es uno de los tratamientos estéticos más demandados actualmente por personas que desean bajar de peso sin someterse a largas horas de cirugías. Se trata de un procedimiento similar a la liposucción tradicional, pero que utiliza la tecnología láser para eliminar la grasa localizada y la flacidez, logrando resultados en poco tiempo.

Este tratamiento está recomendado para pacientes que quieren tener un cuerpo más firme, una piel tersa y suave sin cúmulos adiposos o celulitis, siendo una técnica favorable para aquellos pacientes con grasa localizada en abdomen, piernas y brazos que no han logrado eliminar los lípidos con dietas ni ejercicios.

En Madrid, uno de los centros de belleza más buscados por los pacientes que desean mejorar su figura con tratamientos corporales efectivos es Crina Rus Beauty Center, un centro de estética que ofrece diversidad de tratamientos integrales para el cuidado del cuerpo sin cirugías.

Eliminar la grasa localizada gracias al lipoláser El lipoláser es una técnica que lleva poco más de 10 años en el mundo de la estética y que ha conseguido grandes resultados en la eliminación y reducción de grasa. Permite moldear el cuerpo y reducir la celulitis, siendo esto resultado del estiramiento de la piel. A diferencia de la liposucción tradicional, el tratamiento con lipoláser es no invasivo, no requiere anestesia general ni hospitalizacion.

Centro de estética corporal en Madrid Todo paciente que desee someterse a tratamientos corporales y estéticos debe acudir a los mejores profesionales posibles. En Madrid, hay diversidad de centros de belleza, sin embargo, uno de los más buscados por los clientes es Crina Rus Beauty Center, un espacio para la belleza que se dedica a ofrecer variedad de tratamientos corporales de última generación para un mejor bienestar.

Crina Rus Beauty Center abrió sus puertas en el 2017, y desde ese momento hasta ahora, se ha convertido en una de las estéticas con mayor número de reservas online. Este centro de belleza está conformado por un equipo de profesionales con más de 20 años de experiencia en el sector de la estética ofreciendo diversos tratamientos faciales, capilares, masajes, aparatología de última generación para la piel y tratamientos corporales, como el lipoláser.

Para reservar una cita o agendar una evaluación médica con el equipo de profesionales de esta estética, los usuarios pueden hacerlo desde la página web del centro, donde recibirán toda la información que necesitan sobre los tratamientos y fechas disponibles.

Eliminar esos molestos espacios de grasa localizada en el cuerpo de forma definitiva ya no tiene que ser doloroso. Con los avances de la ciencia es posible conseguir resultados efectivos con el lipoláser gracias a Crina Rus Beauty Center.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.