Fuentenovilla da comienzo a su programación cultural de verano con un concierto de rumbas

martes, 20 de julio de 2021, 13:22 h (CET) El Ayuntamiento de la localidad ha preparado un programa de actos que se irán desarrollando durante los fines de semana de julio y agosto y que incluyen espectáculos de danza, concierto de la banda de la localidad, cine de verano y un espectáculo de magia Fuentenovilla ya ha realizado el primero de los actos correspondientes a su programación cultural de verano y que ha consistido en un concierto a cargo del grupo Jota Rumbas Band, celebrado en la Plaza Mayor de la localidad, y al que no faltaron ni fuentenovilleros residentes ni aquellos que decidieron acercarse a su localidad para pasar el fin de semana.

El concierto se realizó observando todas las medidas de seguridad vigentes para espectáculos en la calle, con las correspondientes butacas que se instalaron al uso en la plaza de la localidad, e incluso con un chiringuito que dispone de su propia terraza para poder disfrutar plenamente del evento.

Tal y como afirma Jonatan Cámara, Concejal de Educación, Cultura y Deportes, Festejos, Turismo, Juventud y Tecnología del Ayuntamiento de Fuentenovilla, “teníamos dudas hasta el último momento por la situación epidemiológica, pero este verano teníamos que organizar algo para revitalizar la oferta cultural de la localidad y para que, tanto fuentenovilleros como cualquier otra persona que se quiera acercar, puedan disfrutar de un programa lúdico de calidad”.

“Teníamos ganas de volver a vernos y la idea es que la gente salga, que la gente disfrute, y que podamos disfrutar del verano cultural en Fuentenovilla. El fin último de las actividades es que la gente vuelva a reunirse, contemplando las restricciones, pero que la gente disfrute”, añade.

La buena climatología imperante en el verano de Fuentenovilla y el incomparable marco que supone la monumental Plaza Mayor, hicieron que los asistentes al evento pudieran disfrutar de una interesante velada a ritmo de rumbas.

Una oferta variada

La programación cultural del verano 2021 organizada por el Ayuntamiento de Fuentenovilla contará con un variado repertorio de actividades que daban comienzo con el concierto del pasado sábado y que continuarán el siguiente 24 de julio con el espectáculo de danza “Baila y otorga”.

El cine de verano también llegará a la Plaza Mayor de la localidad, el sábado 31 de julio y el viernes 20 de agosto. Además, no faltará la música a cargo de la Banda de Música Nuestra Señora de la Soledad que, en la noche del sábado 14 de agosto, amenizará la velada a sus paisanos.

La programación cultural de la localidad alcarreña finalizará el sábado 28 de agosto con el espectáculo de magia “Caballeros de la Magia” que, como el resto de las actividades programadas, tendrá lugar en la Plaza Mayor y será el colofón a un interesante verano cultural.

