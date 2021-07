¿Cómo afecta la aversión al riesgo a la hora de realizar inversiones? Sentirse cómodo en una situación arriesgada significa cambiar la mentalidad. Es una cuestión de perspectiva, no es un concepto absoluto Redacción

martes, 20 de julio de 2021, 08:16 h (CET) La mayoría de los profesionales de las finanzas han oído el término aversión al riesgo y saben cómo afecta a las preferencias de los inversores por los activos. Un inversor con aversión al riesgo solo considerará activos o carteras de riesgo si estos ofrecen una compensación a través de una prima de riesgo. Ante dos inversiones con rendimientos esperados similares, pero con riesgos diferentes, un inversor con aversión al riesgo preferirá la inversión con menor riesgo.

Esto no se aplica únicamente a los profesionales de las finanzas ya que también afecta directamente a empresas o personas individuales. En teoría, las compañías toman decisiones con un gran grado de riesgo para tratar de conseguir la mayor rentabilidad posible. Sin embargo, tratan de asumir varios riesgos distintos para evitar que su actividad se vea comprometida en el caso de no salir bien.

No importará ni siquiera que un porcentaje significativo de operaciones fracase siempre que el éxito de otros riesgos lo compense. Es un enfoque de la inversión que se apoya en varias teorías económicas desarrolladas en los años 50.

A la hora de gestionar e invertir dinero para producir un mayor retorno, un gran número de personas sigue teniendo una gran aversión al riesgo. De hecho, a muchos individuos les hace perder una gran oportunidad de generar un mayor rendimiento a cambio de tener mayor tranquilidad con la inversión realizada. La aversión al riesgo en juegos de azar

Tanto si se trata de realizar una inversión en bolsa o jugar en un casino online, ambas opciones suelen tener ligada una gran aversión al riesgo por parte de los usuarios. De hecho, el juego en casinos suele tener más riesgo ya que la recompensa es más inmediata que a la hora de invertir en una acción de una empresa, donde la operación puede estar abierta durante varios años. Por ello, la aversión al riesgo puede tener un efecto distinto según la inversión que se lleve a cabo, algo que puede ser decisivo para el resultado final de la decisión que se ha tomado.

Todo el mundo tiene una tolerancia al riesgo distinta. Algunas personas necesitan armarse de valor para probar algo nuevo, mientras que otras se enfrentan a los miedos de frente, lanzándose en paracaídas por la vida. El mayor riesgo, sin embargo, es evitar los riesgos por completo. Es probable que una persona que juegue en slots tenga menor aversión al riesgo ya que es consciente de que hay una gran influencia del azar. Por otro lado, los jugadores que inviertan su dinero en la ruleta tienen mayor poder de decisión y pueden sentir un mayor rechazo a asumir demasiados riesgos. Consejos para perder el miedo al riesgo Sentirse cómodo con el riesgo significa cambiar la mentalidad. El riesgo es una cuestión de perspectiva, no es un concepto absoluto. Esto se puede aplicar a los emprendedores que deciden crear un proyecto desde cero. Para algunas personas, puede que esto sea un riesgo demasiado grande, pero para otros individuos se traduce en más tranquilidad al tener el control de su propio destino. La perspectiva y forma de ser de cada persona es clave para entender y controlar lo que se entiende por riesgo.

Otro consejo que dan los expertos es ponerse en el peor escenario que podría ocurrir si se toma una decisión arriesgada. Esto puede endurecer a cualquier persona ante el riesgo si realmente está dispuesta a pensar en él y en lo que puede llegar a pasar. Lo más probable es que el individuo se dé cuenta de que las consecuencias negativas no son el fin del mundo. Cuanto más negativo sea el pensamiento, menos miedo tendrá la persona a lo que suceda.

También puede ser interesante crear un abanico de opciones de lo que podría ocurrir o diversificar el riesgo. Es más probable que algo fracase si se meten todos los huevos en la misma cesta, es decir, arriesgar todo a una sola opción. A la hora de invertir capital, todos los expertos en finanzas recomiendan gestionar la inversión de manera que tu cartera no sea vea afectada por la bajada de valor de una acción concreta.

En otras palabras, una iniciativa aislada puede parecer demasiado arriesgada: si fracasa por completo, no hay nada que hacer. En cambio, si se agregan otras iniciativas o posibilidades, la ley de los grandes números entra en acción y se puede esperar que una cierta proporción de ellas tenga éxito. Tener en cuenta la suerte Algunas personas quieren controlar al máximo el resultado de una acción determinada, pero esto es prácticamente imposible. Cualquier decisión tomada a lo largo del día tiene un factor de suerte o azar implícito, algo que debe tener en cuenta cualquier persona. Hay formas de reducir la presencia del azar en cierta medida, pero no se puede eliminar de forma rotunda.

Miles de sucesos ocurren alrededor del mundo y muchos de ellos son inesperados. Esto puede llevar a que las consecuencias de una de nuestras decisiones cambien rápidamente, pero no debe producir un cambio significativo en nuestra aversión al riesgo de cara al futuro.

