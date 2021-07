Virginia Barrau participa en la campaña Sol Sin Riesgo para prevenir el cáncer de piel

En diversos congresos y programas de radio de carácter oncológico, Virginia Barrau participa de manera activa como divulgadora científica. La experta tiene la voluntad de concienciar sobre la importancia del cuidado y protección de la piel.

Este junio ha tenido lugar en Zaragoza la campaña de prevención del cáncer de piel “Sol Sin Riesgo” organizada por la Asociación Española contra el Cáncer, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Colegio Oficial de Farmacéuticos (donde Virginia es vocal de dermofarmacia).

“Si tomas el sol, hazlo sin riesgo” Bajo este lema, nace la campaña que previene el cáncer de piel y en la que participa Virginia Barrau, farmacéutica y experta en oncología. Su labor se centra en compartir la información necesaria acerca de cómo evitarlo y detectarlo.

El verano puede convertirse en un enemigo peligroso si no se toman las medidas adecuadas para evitar melanomas. Virginia advierte sobre las consecuencias de no usar una protección solar adecuada, exponerse al sol en las horas de mayor calor o no mantenerse lo suficientemente hidratado, entre otras advertencias.

¿Qué acciones contempla la campaña? Debido a la pandemia, ha sido complicado detectar los nuevos casos de cáncer de piel, ya que no se podían realizar tantas consultas. Por ese motivo, la campaña quiere hacer especial hincapié en que la gente conozca los pasos de la autoexploración.

Entre las diferentes acciones que abarca la campaña “Sol Sin Riesgo”, destacan los siguientes puntos. En primer lugar, el vídeo con 10 consejos sobre la importancia de utilizar protección siempre que se realiza deporte al aire libre, con la colaboración de deportistas profesionales.

Por otro lado, los folletos informativos en piscinas municipales explicando cómo detectar si se tiene cáncer de piel según las características de esta, explicando paso a paso una autoexploración de la piel.

Finalmente, se ofrece información a las personas que trabajan en piscinas municipales para que puedan aconsejar a los usuarios sobre la prevención del cáncer de piel.