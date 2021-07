Legislaciones pandémicas agujereadas En una guerra no gana el más fuerte, sino el mejor “colocado” y aquel que sabe cortar los caminos aislando al enemigo Ángel Alonso Pachón

lunes, 19 de julio de 2021, 09:58 h (CET) Legislaciones ataviadas de prudencia antisocial. Lo más parecido al dicho, siempre actual, de “Casa con dos puertas, mala es de guardar”. En una sociedad, que quiere apellidarse “adelantada”, una legislación agujereada es la herramienta precisa para hacer de la misma, una sociedad débil, que pone los intereses individuales y de partido por encima de la firmeza social.

La evolución histórica de todo tipo de sociedades está llena de situaciones PANDÉMICAS. Cada época y cada sociedad resolvió, de la manera más expedita posible, las posibles quiebras sanitarias. Siglo XXI… España… Gobierno… Gobernantes… ¿Medios utilizados para resolver la situación pandémica actual? (¿?) ¿Personificación pública de profesionales aptos? (¿?) ¿Acuerdos de Estado tomados con todos los Partidos? (¿?)

Los medios, de fácil asimilación y poca discusión, han sido los DECRETOS LEYES … ¿Cuántos?... (¿?) La Transparencia Profesional fue borrada… ¿cómo se formó el Consejo de Profesionales Independientes? Oposición y Gobierno… Mejor dejar de lado este tema (¿?) … ¡Vergüenza!

Yo, ignorante “asistemático”, “inclusivo”, pienso que se ha dejado fuera de toda toma de decisión contra la Pandemia, el SENTIDO COMÚN, tomado como el CRITERIO ACEPTADO SEGÚN ACUERDOS DE ESTADO. Si la situación es GRAVE y está GENERALIZADA… los términos de las soluciones deben contener esos dos conceptos: MEDIDAS GRAVES y MEDIDAS PARA TODO BICHO VIVIENTE.

¿Alguien puede afirmar que todo un GOBIERNO, armado de LEYES NUMANTINAS, no es capaz de cortar por lo sano los BOTELLONES, las FIESTAS MULTITUDINARIAS, las REUNIONES EN PISO CERRADOS...? Si esto es así… es que no HAY GOBIERNO.

¿Qué pasaría si, con la Ley en la mano , a esas personas que están riéndose de la vida ajena, se les impusieran penas MUY GRAVES y se les aplicase INHABILITACIONES para sus actividades profesionales o para sus matriculaciones estudiantiles? Ya que no saben convivir y no mantienen responsabilidad para una sana convivencia ¿por qué el Estado debe proteger sus derechos?

¿Qué pasaría?... Con la Ley en la mano y con el acuerdo de todas las bancadas del Congreso… SE SOLUCIONARÍA.

Si es una guerra pandémica… hay que tomar acuerdos bélicos… En una guerra no gana el más fuerte, sino el mejor “colocado” y aquel que sabe cortar los caminos aislando al enemigo.

Soy ignorante… pero tozudo…

“MUTATIS MUTANDIS” esto es una guerra y como tal, los acuerdos deben ser BÉLICOS.



