​Conoce las características del vapeo y sus beneficios

Hoy en día, los vapeadores se han popularizado entre los fumadores, quienes optan por iniciarse en esta alternativa dejando de lado los cigarrillos. Gracias a este moderno auge del vapeo, su industria se ha diversificado llegando a ofrecer una gran variedad de cigarrillos electrónicos, con multitud de sabores y olores distintos entre sí.



Para aquellos que tengan dudas con respecto a esta práctica, en el presente artículo detallaremos cada uno de los aspectos relevantes sobre el vapeo.



¿En qué consiste el vapeo?

El vapeo, como su nombre lo indica, consiste en inhalar el vapor producido por un cigarrillo electrónico o un vapeador, que no es otra cosa que un dispositivo diseñado específicamente para vapear.

El tabaco es considerado una sustancia nociva y sumamente adictiva que puede tener graves consecuencias a quien la consume con regularidad. Por su lado, el vapeo surge como una alternativa más amigable con los pulmones. Por esta razón, cada vez más personas optan por esta actividad separándose del viejo hábito de fumar.

Los cigarrillos electrónicos son dispositivos de baterías que tienen integrados cartuchos que se llenan con líquidos especiales para el vapeo, y están generalmente compuestos de saborizantes, nicotina, entre otros compuestos químicos.

Características de los vaporizadores

Una práctica que va en aumento Los números no mienten, y según las estadísticas, cada vez más personas pasan de ser fumadores convencionales a ser vapeadores. Ello, se debe a las numerosas ventajas que presenta esta práctica en comparación con el convencional hábito de fumar cigarros.

Más amigable con los pulmones Una de las principales ventajas del vapeo es que resulta una práctica más saludable que fumar. Existen numerosos estudios sobre el tema que mencionan resultados contundentes sobre la salubridad del vapeo en comparación con la de fumar cigarrillos.

Se estima que el vapeo es hasta un 95% más saludable que fumar. Esto se debe a que en el vapeo no hay combustión involucrada, tampoco están presentes en el vapeo sustancias nocivas para la salud pulmonar como puede ser el alquitrán, por lo que no existen mayores riesgos a la hora de vapear. Tampoco es necesario ingerir humos tóxicos en el vapeo, por lo cual también es mucho más respetuoso de la higiene bucal que el cigarrillo. No provoca mal aliento y sirve como un buen ejercicio para los pulmones.

No provoca malos olores Los vapeadores cuentan con una gran variedad de fragancias distintas, que garantizan dejar de tener el desagradable olor a tabaco que queda después de fumar un cigarrillo. A cambio, ofrece un olor agradable que permanece durante un tiempo. Sin duda, un gesto que las personas de alrededor lo agradecerán.

Ayuda a dejar el cigarrillo Sin duda, una de los mayores problemas del cigarrillo consiste en lo terriblemente adictivo que puede resultar para aquellos que lo frecuentan. Esta adicción puede conllevar un sinnúmero de enfermedades graves, por lo que cualquier cosa que pueda ayudar a sustituir el hábito, es un gran apoyo para la salud.

Gracias a la posibilidad de comprar líquidos de calidad existentes en el mercado, es posible disminuir gradualmente la cantidad de nicotina que se está vapeando, de este modo puedes se puede dejando de lado el nocivo hábito de fumar mientras se sustituye con algo más saludable que produce prácticamente la misma sensación.

¿Cómo elegir el vapeador correcto?

Si nunca se ha usado antes un cigarrillo electrónico, se pueden tener dudas sobre cuál es el vapeador correcto. En el mercado existen muchos modelos de vapeadores que pueden confundir más a los novatos, pero lo importante es revisar tus requerimientos, presupuesto, la calidad que se busca y considerar otros factores, como por ejemplo:

Diseño Algunos vapeadores resaltan por su diseño atractivo e innovador, incluso pueden tener pantallas en las que indican los valores con los que funciona el dispositivo. Este es ideal para personas fanáticas de lo último en tecnología.

Presupuesto También es importante considerar el precio de los vapeadores, pues su precio puede variar mucho dependiendo de la marca, potencia y calidad. También influye el tamaño, color y cantidad de vapor que emita.

Por su uso Elegir el vapeador correcto también depende del uso que se quiera darle Algunos están diseñados para ser usados por personas que desean sustituir el cigarrillo tradicional de tabaco. En este caso, es recomendable usar un vapeador con poca potencia que libere poco vapor, ya que lo importante es simular el momento de fumar e ir liberando el cuerpo de los efectos nocivos de la nicotina.

Tiempo de uso La batería es otro factor a tomar en cuenta cuando se elige un vapeador por primera vez. Algunos de estos dispositivos pueden tener baterías que garantizan un uso de 3 a 4 horas. Si se dará mucho uso, es recomendable comprar uno de mayor duración.

Sin duda, el vapeo es una de las prácticas más novedosas de los últimos tiempos y una de las apuestas más segura a la lucha contra el cigarrillo convencional.