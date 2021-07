Enrique Tomás: ya es posible comprar jamón de calidad en Estados Unidos Emprendedores de Hoy

miércoles, 14 de julio de 2021, 19:44 h (CET)

El jamón ibérico se ha convertido en un producto de talla internacional debido a su sabor único. No es necesario disfrutarlo únicamente en España, sino que ya es posible comprar jamón de calidad en Estados Unidos, gracias a la propuesta gastronómica comercial que ofrece Enrique Tomás.

España es reconocida por fabricar jamones de alta calidad. Este producto ha tenido una aceptación tan grande en distintos países que la empresa Enrique Tomás se ha esforzado por compartir la pasión de los jamones ibéricos y llevarlos a la mesa de muchas ciudades en el mundo.

El jamón ibérico Enrique Tomás llega a los Estados Unidos Estados Unidos es un mercado diverso y multicultural, en él convergen nacionalidades y culturas distintas y con gustos gastronómicos muy variados. En las tierras americanas, uno de los productos españoles de preferencia es el jamón ibérico en distintos formatos: en lonchas, o pieza entera, ya sea jamón o paleta.

Con el objetivo de internacionalizar este producto de calidad y ofrecer la más fina selección de jamones ibéricos en América, Enrique Tomás llega a Estados Unidos para comercializar y distribuir una muestra de los sabores más intensos de España.

Recientemente, se inauguró el primer Restaurante de Enrique Tomás en Dallas, en la 2822 N Henderson Ave, donde se ofrecen degustaciones y compra de su gran variedad de jamones, embutidos y una amplia muestra de la gastronomía española.

Comprar jamón ibérico en Enrique Tomás es sinónimo de degustar un producto elaborado con cerdos de raza ibérica, únicos en el mundo, que han sido tratados bajo los estrictos rangos de calidad, cuidando cada detalle para obtener una materia prima óptima desde el 50 hasta el 100% de raza ibérica.

Cada tipo de jamón se adapta al gusto personal Existe un jamón que se adapta perfectamente a cada gusto y en Enrique Tomás ofrecen una amplia variedad de opciones de jamones ibéricos, o no ibéricos, como el Jamón Gran Reserva, comúnmente conocido como Serrano, un producto suave de sabor con más de 18 meses de curación.

Los que prefieren los sabores intensos pueden elegir el jamón ibérico de Cebo de Campo o el jamón Bellota Premium conocido popularmente como Pata Negra. Ambos son productos deliciosos, jugosos y lleno de aromas y matices.

El jamón ibérico es un producto universal digno de exportar y compartir. Propuestas comerciales como la de Enrique Tomás convierten esta exquisita joya gastronómica en un producto sin fronteras y perfecto para acompañar en sus distintas presentaciones.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.