El sector de la construcción se fortalece en Andalucía tras la pandemia, según el portal PymeOnline.es

miércoles, 14 de julio de 2021, 11:00 h (CET) Después de un par de años de incertidumbre y descenso en las cifras de contratación, debido principalmente a la pandemia internacional y el confinamiento de la población, parece que este otoño se volverán a alcanzar cifras de 2019 en el sector de la construcción y las reformas, según adelanta el portal para la PYME y el emprendedor PymeOnline.es PymeOnline.es, portal dedicado a las PYMEs y los emprendedores, constata que la recuperación del sector de la construcción en Andalucía ya es un hecho. Esta zona de España ha sido especialmente castigada por la COVID-19 y sus consecuencias al depender en gran medida de sectores como el turismo y la construcción. Dos de los sectores más afectados por el cese de la actividad económica del país.

Todas las empresas dedicadas de una forma u otra al turismo han tenido que cesar su actividad completamente durante los meses más duro de la pandemia: empresas de traslados de pasajeros en Málaga, transfer desde el aeropuerto (malaga airport transfers), organizadores de eventos, hoteles, restaurantes, etc. han visto como su actividad se reducía a cero.

Por otro lado, el sector de la construcción ha sido el segundo más afectado. Aunque muchas empresas podían legalmente seguir desarrollando su actividad, la falta de materiales, los problemas de logísticas y simplemente, la cantidad de empresas que se veían obligadas a cerrar, influían necesariamente en un descenso evidente de la actividad de este sector tan castigado ya en la crisis del 2008.

Recuperación de la actividad

Sin embargo en 2021 la recuperación es un hecho. Desde PymeOnline.es, portal que tiene un trato directo y cercano con muchas empresas dedicadas a la construcción y reforma, así como a la venta de materiales de construcción de decoración, han constatado esta recuperación.

Sectores básicos como empresas de estructuras y cimentación, camiones grúa en Málaga y traslado de materiales, empresas de impermeabilizaciones en Granada, decoración y reformas... así como empresas de venta de materiales para la construcción, polveros, areneros, etc. están volviendo a niveles de actividad de 2019; es decir, prepandémicos.

Otro sector que nota la evidente recuperación es el de las tiendas online dedicadas a la decoración y material es construcción: vinilos para ventanas, cerramientos acristalados, reformas de baños, venta de muebles de terraza y jardín o artículos de decoración.

Planteamiento para 2022

Ahora, el planteamiento para lo que resta de año y el siguiente, depende en gran medida del éxito en la campaña de vacunación, tanto en España como en los principales países emisores de turistas: Reino Unido, Francia, países nórdicos, Estados Unidos, etc.

La recuperación total del sector de la construcción y sobre todo, del quebrado sector turístico, pasa por conseguir lo antes posible una inmunidad de rebaño que permita pasar página y dejar atrás la pesadilla, a todos los niveles, que ha sido esta pandemia global causada por el coronavirus.

Desde PymeOnline.es siempre se desea que todos los emprendedores y las PYMEs de España, tengan una rápida recuperación y que el año 2020 sea la ratificación absoluta de la vuelta a la normalidad.

