Nuevos kits de robótica compatibles con micro:bit para usar en el aula

martes, 13 de julio de 2021, 06:03 h (CET) La tienda on-line de robótica educativa www.robotopia.es presenta las novedades más interesantes para la enseñanza de robótica en las escuelas La Fundación Educativa Micro:bit tiene por objetivo que el aprendizaje de robótica sea lo más fácil, divertido y asequible posible. La nueva versión de la popular tarjeta incorporó un micrófono, altavoz y sensor táctil a las muchas funciones que ya disponía, pero las posibilidades no acaban ahí, ya que puede combinarse con diferentes packs de ampliación y abarcar objetivos didácticos muy diferentes.

Cutebot PLUS

Cutebot es un cochecito inteligente muy económico para motorizar la tarjeta micro:bit. Incluye una guía de manejo impresa en castellano y la versión Cutebot PLUS incorpora más sensores extra, conformando un completo pack con muchas posibilidades formativas.

IA Kit (Inteligencia Artificial)

La Inteligencia Artificial es presente y futuro del desarrollo tecnológico, ahora también en el sector de la enseñanza. Gracias a la IA se aportan soluciones robóticas a diferentes retos como que los vehículos autónomos lean las señales, detecten peatones...etc.

Este kit está pensado para introducir la Inteligencia Artificial en las escuelas. La infinidad de aplicaciones que permite el reconocimiento de imágenes proporciona un abanico de funcionalidades muy interesantes y realmente divertidas para la enseñanza. Este kit es compatible con LEGO® y micro:bit.

Inventor Kit para micro:bit

Este kit está diseñado para combinar fácilmente dos mundos: micro:bit y LEGO®. Inventor Kit permite añadir electrónica y motorización a las construcciones LEGO®. Incluye más de 400 piezas de construcción compatibles y, lo más importante, muchos módulos y sensores pensados para dar vida a 18 proyectos diferentes con un solo kit. También es compatible con FischerTechnik.

Consola Arcade RETRO Programable

En 2019 Microsoft lanzó MakeCode ARCADE, una adaptación de MakeCode diseñada específicamente para aprender programación creando juegos arcade, lo que resultó un reclamo sin igual en los centros de formación. Crear juegos es una tarea muy adecuada para trabajar en equipo también, ya que planificarlos y desarrollarlos requiere la colaboración de alumnos con diferentes aptitudes tanto a nivel de diseño como de programación. Juntos es más divertido.

Debido a la creciente popularidad de MakeCode Arcade, no tardaron en aparecer microcontroladoras portátiles donde poder descargar los juegos y presumir de las creaciones. La Consola Arcade RETRO acaba de salir al mercado con una ventaja notable respecto a sus predecesoras: una pantalla notablemente más grande.

