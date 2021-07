Servicio de atención al cliente para empresas gracias a Sosmatic Emprendedores de Hoy

sábado, 10 de julio de 2021, 20:17 h (CET)

Cuando una empresa está en proceso de crecimiento o no cuenta con el equipo capacitado y entrenado en cualquier área, es necesario dejar este servicio en manos de profesionales. En cualquier negocio, la atención al cliente y el servicio posventa son piezas clave para el éxito y la rentabilidad de cualquier negocio.

Las exigencias de los clientes son cada vez mayores, quieren soluciones rápidas, flexibles y servicios personalizados que atiendan a sus necesidades y, en este sentido, Sosmatic llega con una propuesta que pone las personas en el centro para empresas que desean mejorar el trato con sus clientes.

Aunque la tecnología agiliza muchos procesos, a la hora de comprar, las personas prefieren un contacto más cercano y más humano.

Cuando se trata de contratar servicios de contact center como atención al cliente, ventas o help desk, una de las empresas con amplia experiencia y trayectoria en el sector es Sosmatic, una empresa que nació en 1998 con el sueño de dos emprendedores basado en aportar soluciones tecnológicas a las personas. Con el paso de los años, la compañía ha evolucionado creando toda una serie de servicios exclusivos y personalizados en ámbitos como la atención al cliente, las ventas y el bpo.

Debido a la pandemia, este servicio ha tenido un importante crecimiento en el sector por ofrecer la asistencia técnica y profesional que necesitan las empresas. Sosmatic cuenta actualmente con un staff de 500 empleados capacitados para ser la voz cercana y emotiva de todo tipo de empresas.

Personalización en la atención al cliente de las empresas “Una experiencia más de escuchar y menos de decir”, este es el lema que Sosmatic trae en su programa Contact Center, una propuesta de servicio de atención al cliente que ayuda a los equipos a gestionar su relación con los clientes de manera efectiva, practicando la escucha y la empatía.

Contact Center se diferencia de otros servicios de atención al cliente porque apuestan por gestionar las comunicaciones de manera directa y no a través de un chatbot. Sosmatic tiene una filosofía de servicio que se basa en que personas ayudan a personas, es por eso que cada miembro del equipo ofrece experiencias personalizadas y cercanas que reflejan los valores e identidad de cada marca.

Este servicio está enmarcado bajo un sistema de infraestructura tecnológica efectiva, capaz de resolver cualquier situación y adaptarse a los cambios del cliente. También ofrecen acompañamiento en todo el proceso de outsourcing, verificando que cada proceso utilizado sea el más conveniente para la empresa.

Contar con una empresa de atención al cliente que apueste por un servicio personalizado siempre será una buena decisión para mejorar la relación con los clientes, alcanzar los objetivos y aumentar la rentabilidad de las empresas. En este sentido, Sosmatic se postula como una de las mejores opciones gracias a sus servicios de calidad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.