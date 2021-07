Beneficios de adoptar el sistema de packaging Airless En la fabricación de envases se han modificado los materiales utilizados, las técnicas, y los productos de relleno Redacción

sábado, 10 de julio de 2021, 12:54 h (CET) Los procesos de envasado han ido evolucionando con el correr del tiempo. Influidos por las tendencias del mercado, en la fabricación de envases se han modificado los materiales utilizados, las técnicas, y los productos de relleno. En parte es consecuencia de la conciencia ecológica que existe hoy en día, la cual predomina por encima de otros aspectos, y que sin duda resulta determinante en el éxito o fracaso de un producto o una marca.

El concepto verde inclina la balanza hacia uno u otro lado, y los clientes buscan productos que sean amistosos con el planeta, y no solo en el contenido, sino también en los envases utilizados. El sistema airless para envasar, que significa sin aire, ofrece una alternativa cada vez más utilizada en diferentes industrias.

Estas soluciones para reducir la huella ecológica se están imponiendo fundamentalmente en la industria cosmética, ya que está implementando cada día más el uso de componentes de origen totalmente naturales y sin conservantes ni aditivos. Los sistemas que preserven la naturaleza original de los productos sin alterar las propiedades beneficiosas que brindan son una necesidad.

Cuáles son los beneficios del sistema airless La tecnología airless tiene muchas ventajas, aquí enumeramos algunos: - Al utilizar sistemas airless, el proceso de llenado de los envases se desarrolla en ambientes totalmente estériles y sin presencia de aire, lo que colabora para evitar la oxidación de algunos componentes naturales utilizados en los productos cosméticos, alargando su vida útil y manteniendo las propiedades.

- Aprovechamiento casi total del producto envasado. Gracias a los sistemas airless, los envases utilizados ofrecen la posibilidad de usar hasta la última gota del producto envasado. Esto no es un dato menor, ya que los clientes están pagando por un producto de calidad y no están dispuestos a desperdiciar nada.

- La cuidada presentación es una señal de distinción de las marcas, y es algo que forma parte del producto final.

- Envases más cómodos. La industria de envasado airless evoluciona de forma permanente, y constantemente está ofreciendo nuevos envases con diseños muy cuidados.

- Debido a que el producto está envasado en condiciones prácticamente herméticas, las características originales se mantienen intactas.



- La ausencia de aire evita la oxidación de los ingredientes naturales, alargando la vida útil hasta en un 15%.

Los materiales y la tecnología El sistema airless en el envasado no es lo único que debe destacarse, sino también es muy importante hablar de los materiales que se utilizan para la fabricación de los recipientes. La implementación de cartuchos internos aptos para rellenado, materiales como el PET, resinas posconsumo o bombas que no contienen partes metálicas son algunas de las prácticas adoptadas por la industria para ofrecer a sus clientes soluciones para reducir la huella ecológica y respetar el medio ambiente. La aplicación de la tecnología airless puede resultar costosa en un principio para las empresas cosméticas, sobre todo para aquellas que no representan una cuota alta de mercado, ya que es necesario determinar si un producto puede ser envasado con este tipo de proceso. Pero, sin duda, el hecho de ofrecer su línea con el sistema airless, puede significar el posicionamiento de la marca con mayor rapidez.

¿Cuáles son los sistemas de envasado utilizados? De momento, hay tres sistemas de envasado que se están imponiendo por sobre el resto: - Sistema de bolsa en botella. Este mecanismo consta de una bolsa que se coloca dentro de una botella junto con una bomba sin aire, la cual a medida que se acciona colapsa y expulsa el producto en la cantidad deseada.

- Sistema de pistón. Es el más conocido y utilizado hasta ahora, pero debido a la limitación de formas y tamaños, así como de los materiales que se pueden utilizar, está dejando su lugar a otro tipo de envases.

- Bolsa en válvula. Este envase mantiene el producto dentro del envase y la válvula de afuera regula la salida. El envase requiere de ciertas características, tales como el grosor del plástico necesario para resistir la presión.

Conclusión Si tomamos en cuenta la suma de los beneficios que aporta la implementación de los procesos de envasado con el sistema airless, podemos afirmar sin dudas que hoy en día representan el futuro del envasado de los productos de belleza y cuidado personal.

La industria cosmética está permanentemente buscando nuevos productos que aporten una solución sostenible, la conciencia ecológica ha hecho que se prioricen los componentes naturales y los beneficios que este tipo de ingredientes aportan. La aplicación de la tecnología de envasado sin aire potencia aún más la huella ecológica de una marca. La suma de ingredientes naturales, un proceso de envasado sin aire y envases reciclados o rellenables puede impulsar una marca, al mismo tiempo que colabora con el medio ambiente y satisface las necesidades del cliente.

