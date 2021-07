Megasystem ofrece grandes promociones de tecnología gaming Emprendedores de Hoy

viernes, 9 de julio de 2021, 17:00 h (CET)

Los equipos de última tecnología capaces de ofrecer un gran rendimiento son indispensables para los gamers. Para que la experiencia de juego sea totalmente óptima, es fundamental que los equipos funcionen correctamente.

Para satisfacer dicha necesidad, hay empresas que ofrecen equipos informáticos especialmente diseñados para este fin y que garantizan una funcionalidad perfecta. Megasystem es una de ellas, se trata de una empresa de Tenerife experta en tecnología gaming, así como de otros tipos.

Artículos en promoción Megasystem no solo es reconocida por ofrecer tecnología puntera, sino también por realizar promociones a precios asequibles. Adquirir equipos tecnológicos puede suponer un gran gasto para los usuarios, de modo que aprovechar las distintas promociones que lanza la empresa es una opción recomendable para ahorrar dinero.

En la sección PCs Ocasión de la página web de Megasystem es posible visualizar todas las ofertas disponibles. Uno de los equipos de informática destacados del catálogo es la Torre Nfortec Nekkar Black. Destaca por su procesador Intel Core i7-11700K y la memoria de 32GB, entre otras características. El equipo puede combinarse con la gráfica RTX 2060, o bien RTX 3060.

Otro artículo destacado que ofrece Megasystem es el ordenador ZE by Nfortec Diamond i7. Cuenta con un procesador i7-10700K y garantiza gráficos impresionantes gracias a su GeForce 1660Super de 6GB y 32GB de RAM DDR4. Estos elementos aseguran la potencia necesaria para jugar a juegos, como por ejemplo, Fortnite o LOL. La placa base Z490 permite que el usuario pueda adaptar el sistema a sus necesidades de gaming. Otro aspecto destacado es la calidad del sonido, que garantiza una inmersión total.

Un ordenador de calidad y económico es RYZEN ACTION 4300G. Dispone de una Placa Gigabyte A520, Ryzen 4300G, 16Gb Ram DDR4, SSD 240, Talius Orbe Led y Fuente Talius 600W. Además, la oferta incluye el teclado, el ratón y los cascos, así como el Gaming Kit V2 Talius.

Unidades hasta fin de existencias Las ofertas de Megasystem son el sueño de todo gamer, por lo que es recomendable no esperar en el momento de comprar, ya que las unidades se agotan con facilidad. La empresa ofrece equipos de gran calidad que garantizan las mejores partidas a los juegos favoritos, a precios muy competitivos. En algunos casos, es posible obtener descuentos de hasta 200€.

Una vez tomada la decisión del equipo a adquirir, es posible realizar la compra de manera online a través de la página web. La plataforma es totalmente segura y garantiza envíos rápidos para poder disfrutar cuanto antes de los sistemas informáticos.

