​Nuestra imagen habla de nosotros, ¡cuídala! Cuidar de nuestro aspecto ha de ser una de nuestras prioridades, de lo contrario podríamos ofrecer una impresión equivocada Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 9 de julio de 2021, 09:26 h (CET) Todos hemos pronunciado o escuchado alguna vez la frase “la primera impresión es la que cuenta”. No la descuidemos, porque encierra una gran verdad.



Nuestra imagen habla de nosotros, proyecta en los demás nuestra personalidad, nos define, es un elemento básico de comunicación en el que no es necesario que intervenga ni la palabra ni la voz para trasmitir buena parte de nuestra esencia. Es por ello que cuidar de nuestra imagen ha de ser una de nuestras prioridades, de lo contrario podríamos ofrecer una impresión equivocada.



Con una piel sana, un cabello brillante y con carácter, unos rasgos agradablemente maquillados, un cuerpo cuidado y un buen perfume que se adapte a nuestra personalidad y nuestros gustos es muy probable que todo comience a mejorar: las relaciones sociales, el contacto con los compañeros de trabajo, con la pareja… Y un detalle muy importante: nuestra autoestima comenzará a rozar las nubes.

La tarea de conseguir una buena imagen no siempre es sencilla: nos falta tiempo y las prisas y las obligaciones nos van pisando los talones. Parece que nunca existe un momento para mimarnos y brillar con todo nuestro potencial. Puede que tampoco sepamos cómo descubrir al mundo nuestra mejor cara, nuestro mejor aspecto. Afortunadamente, para llevar a cabo esta última labor contamos con la ayuda del gran universo Makeup.es, un portal de belleza sin límites que nos abre las puertas a un sinfín de posibilidades.

Cuentan con un gran abanico de productos (más de 200.000) de miles de marcas diferentes. Además, todo lo que encontramos en Makeup.es ha pasado por el filtro de sus grandes expertos, especialistas conocedores de las tendencias más actuales y de las marcas que siempre cumplen con creces con las expectativas de los auténticos amantes de la cosmética y la perfumería. De hecho, ya han conquistado más de 17 países, logrando una amplia comunidad de seguidores que nos guían con sus opiniones y sugerencias, cuestión que también nos ayudará a localizar los productos que mejor se adapten a nuestras características y necesidades.



Formar parte de la gran comunidad Makeup.es es muy gratificante: nos cuidan, nos proporcionan numerosas muestras de productos, nos invitan a participar en promociones, acceder a premios y descuentos y a cientos de ofertas exclusivas.

Ahora que ya sabemos que estamos en buenas manos, ¡es momento de comenzar a descubrir nuestra mejor imagen! Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.