Aire acondicionado 2×1 de la mano de Clima y Aerotermia Emprendedores de Hoy

miércoles, 7 de julio de 2021, 18:13 h (CET)

La llegada del verano invita a mantener espacios donde la temperatura sea agradable, invite al descanso y al relax con un acondicionador de aire que no emita ruidos ni amerite un gasto excesivo de energía. En esta línea, climatizar dos espacios con una sola unidad exterior de aire acondicionado es posible gracias a los equipos de climatización que dispone la empresa Clima y Aerotermia desde Murcia, con la venta en instalación multisplit del aire acondicionado 2×1 en reconocidas marcas, con los mejores precios del mercado.

¿Cuáles son las ventajas de instalar un multisplit 2×1? La mayor de las fortalezas que se obtienen al instalar un aire acondicionado de pared con una unidad externa y dos internas es que estas últimas funcionan de manera independiente, es decir, que puede mantenerse un equipo en determinada temperatura y la segunda con más o menos grados, incluso, una unidad externa puede estar apagada mientras que la otra esté funcionando plenamente. Esta versatilidad genera un ahorro considerable, debido a que la parte del aire acondicionado que consume más energía es el compresor y, en el caso de los multisplit, se utiliza la misma energía de una sola unidad externa para adaptar dos ambientes.

Clima y Aerotermia dispone de una red de instaladores en toda España que permite que, además de una ágil y rápida compra online, esté acompañada de la puesta en funcionamiento de los equipos de manos de profesionales expertos.

Iniciar el camino hacia una climatización perfecta, sin ruidos y con sentido estético es sencillo, ya que en el caso de los aires acondicionados 2×1 la imagen externa de la vivienda no se verá afectada.

Una oferta para cada necesidad Con un cálculo preciso de las frigorías, Clima y Aerotermia procura que sus clientes calculen muy bien la relación entre la capacidad del equipo que van a adquirir y los metros cuadrados de cada habitación a climatizar.

Desde aires multisplit de 2.000 frigorías, conjuntos de 3.000 y 4.000 frigorías pueden encontrarse en esta tienda online que garantiza un verdadero acierto a la hora de adquirir estos equipos de calidad y buenas marcas. Actualmente destacan modelos como el Mitsubishi MSZ-HR50VF, silencioso y de un tamaño especial para adaptarse a cualquier decoración; además del DaikinFTXM42R, de 3.600 frigorías.

En modo frío para el verano o calor para otras épocas del año, invertir en una multisplit 2×1 trae todas las ventajas, más aún cuando la compra se realiza con Clima y Aerotermia, expertos asesores y técnicos que garantizar una instalación de calidad para máximo confort.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.