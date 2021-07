¿Qué es el permiso de residencia por hijo español?: Migrow Emprendedores de Hoy

jueves, 8 de julio de 2021, 10:03 h (CET)

A lo largo de los últimos años, España ha vivido una marcada tendencia de recibir inmigrantes. De ser un país con un alto número de emigración, se ha convertido en un receptor de flujo migratorio. Al migrar a otro país, los ciudadanos está obligados a cumplir con una serie de trámites para poder residir y trabajar en el nuevo territorio de manera legal. Por ello, se hace necesario contar con la asesoría de expertos como los de la empresa Migrow, la compañía formada por abogados de extranjería y nacionalidad en toda España, encargada de una gran cantidad de trámites, como el de residencia por hijo español.

¿Qué es el permiso de residencia por hijo español? La migración en España ha significado un fenómeno de gran importancia demográfica, económica y social para el país. Una vez que un ciudadano llega a la península para establecerse, debe hacer varios trámites para solicitar su permiso de residencia. Este procedimiento, en la mayoría de los casos, es desconocido y puede presentar complicaciones.

Existen varias opciones para solicitar el permiso de residencia en España, entre los cuales se pueden mencionar el permiso por arraigo social, que es una autorización temporal que se otorga a aquellas personas que hayan permanecido en España durante al menos tres años. Otra alternativa es el permiso por arraigo laboral, que se otorga a aquellas personas que demuestren una relación laboral durante un mínimo de 6 meses y hayan permanecido en el país de forma continuada durante al menos 2 años.

También está la opción de solicitar el permiso por arraigo familiar, que se concede a aquellas personas que se encuentren en España sin importar el tiempo previo de permanencia. Siendo uno de los trámites más demandados en Migrow, el permiso de residencia por hijo español que constituye la base del arraigo familiar, está entre los de circunstancias excepcionales y se otorga a extranjeros que sean padres o madres de un niño o niña nacidos en la Unión Europea o hijos de padre o madre de origen español. Este permiso tiene la validez de un año y su renovación llevará aparejada otro tipo de residencia, siendo lo más frecuente que ésta pase a ser de naturaleza “comunitaria” pues al disfrutar aquella del permiso de trabajo y comenzar a trabajar podrá cambiarse por la Tarjeta de Familiar de Ciudadano UE.

¿Por qué contar con Migrow? Las leyes relacionadas con el flujo migratorio están en constante actualización. Además, existen un gran variedad de permisos. Por ello es importante asesorarse con profesionales verdaderamente cualificados y con experiencia en la materia que siempre estén al día con los avances y cambios en la normativa y en la práctica de las Oficinas de Extranjería y de los Consulados españoles.

Migrow es una compañía que cuenta con abogados con más de 15 años de experiencia en trámites relacionados con extranjería y nacionalidad. Su equipo principal de trabajo está ubicado en Huelva, pero prestan servicio a toda España de forma online y de manera presencial en las embajadas y consulados españoles de todo el mundo. Su amplio catálogo de servicios especializados incluye la gestión de trámites como visados, Golden Visa, permisos de estudio, permisos de trabajo y antecedentes penales y policiales, entre muchos otros.

La eficiencia, la rapidez y la garantía de resultados han convertido a Migrow en la opción predilecta de todos aquellos que quieren o deben irse a vivir a España, cualquiera que sea su motivo y de quienes ya se encuentran aquí y precisan normalizar su situación en España y resolver todos los problemas que tienen que enfrentar como extranjeros, teniendo la tranquilidad del asesoramiento y acompañamiento más completo y eficiente.

