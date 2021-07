Obtener el permiso de residencia en España es mucho más fácil de la mano de Migrow Emprendedores de Hoy

jueves, 8 de julio de 2021, 11:00 h (CET)

Cualquier extranjero que quiera establecerse en el país debe solicitar un permiso de residencia en España. Este proceso es complejo y por este motivo, es de gran ayuda contar con empresas como a la firma legal Migrow, que cuenta con los mejores especialistas en la materia. Por debajo de países como Alemania, Rusia o Estados Unidos, en números absolutos, España es el décimo país con mayor número de inmigración. Aproximadamente a partir del año 2000, en este país se estableció una de las mayores tasas de inmigración anual del mundo. Sin embargo, en la actualidad, este panorama ha cambiado y su tasa de inmigración neta anual llega solo al 0,99%, ocupando el puesto número 15 dentro de la Unión Europea.

Alternativas para residir en España Para residir en España es necesario presentar una solicitud cuando pueda demostrarse el motivo o causa adecuada. Según el tipo de residencia al que quiera acceder, precisará obtener la autorización de residencia previa para solicitar posteriormente el visado que le permita entrar en el país, o solicitar la autorización de residencia junto con el visado en la Embajada o Consulado español que le corresponda. En el régimen general de extranjería, el permiso de residencia en España puede ser de carácter temporal o de larga duración, siendo de carácter temporal cuando la misma sea autorizada por un período de entre 90 días a 5 años, la cual podrá renovarse de dos veces por períodos de 2 años, hasta completar los 5 años que dan el derecho a la residencia de larga duración.

El permiso de residencia de larga duración, permite a la persona residir y trabajar en España en las mismas condiciones que un ciudadano español. Se otorga a aquellos ciudadanos extranjeros que hayan tenido permiso de residencia temporal en España durante 5 años continuados. Se aplica en aquellas personas que hayan vivido durante ese tiempo en España o en otros países de la Unión Europea y que además reúnan una serie de características exigidas por la normativa.

Los trámites para solicitar el permiso de residencia en España, muchas veces, han requerido siempre largas esperas y tener el conocimiento suficiente acerca de los requisitos que se exigen, por lo cual resulta indispensable contar con un asesoramiento experto, como es el caso de Migrow, que cuenta con abogados con más de 15 años de experiencia en materia de extranjería y nacionalidad y que pueden iniciar su procedimiento y presentar su solicitud de manera inmediata, sin citas y sin esperas en cualquier lugar de España.

¿Cómo obtener el permiso de residencia en España? El primer paso es conocer cuál es el tipo de residencia que puede obtenerse o el más adecuado a las posibilidades o expectativas de cada persona. Para ello, los abogados expertos de Migrow pueden asesorar en esta elección y ayudar a cumplir los requisitos necesarios y además, presentar en nombre de cualquier persona su solicitud o acompañarle en su presentación, siguiendo el procedimiento hasta su finalización. El servicio que ofrece esta firma se ofrece en toda España y por todo el mundo, ya que se pueden contactar de manera online, a través de su página web y realizar las consultas por videoconferencia, teléfono, chat o correo electrónico. Uno de los elementos diferenciadores de esta firma es la agilidad y rapidez en los servicios, sin citas ni esperas. También prestan servicio presencial en los consulados, único y eficaz y evita muchos inconvenientes a los usuarios.

Una vez se lleva a cabo el primer contacto con el cliente y se analiza la situación personal se encauza el procedimiento. Cuando se carece de autorización de residencia y la persona extranjera se encuentra en España las opciones más habituales son las de arraigo laboral, social o familiar. También es muy frecuente obtener la tarjeta de familiar de un ciudadano de la Unión Europea por tener un matrimonio o pareja de hecho con un ciudadano español, ser ascendiente o descendiente o ser familia extensa de aquel.

Lo recomendable es asesorarse de manera adecuada y escoger a profesionales que realmente sean expertos en la materia y puedan conseguir la residencia en España de la manera más rápida y eficaz. Los abogados de Migrow son especialistas en todo lo referente a extranjería y nacionalidad y ejecutarán los trámites de manera inmediata.

