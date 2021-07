El curso de Tanatopraxia en Madrid de Unión Funeral gana popularidad cada año

Como el único centro acreditado por la Comunidad de Madrid y el Servicio Público de Empleo Estatal, la Unión Funeral imparte el Curso de Tanatopraxia en Madrid que cuenta con una certificación profesional. El técnico profesional en tanatopraxia o tanatopractor se encarga de la preparación de los cadáveres, realizando los arreglos estéticos a los cuerpos, reestructurarlos, reconstruirlos, embalsamarlos e higienizarlos.

Esta empresa está consolidada como una de las más competitivas del sector funerario. Los encargados de impartir conocimientos tienen larga trayectoria en el área. Quienes se han especializado en este lugar confirman el profesionalismo con el que trabajan y el buen trato para con sus alumnos.

Las características del curso de Tanatopraxia en Madrid Son muchas las personas en España que se están interesando en realizar el Curso de Tanatopraxia en Madrid y, Unión Funeral se ha posicionado como el lugar más apto para hacerlo. Este centro se caracteriza por la excelencia en la formación de profesionales del sector funerario.

Este curso es presencial, está dividido en seis módulos y tiene una duración de 18 semanas (520 horas) de lunes a viernes. De las 520 horas de duración del curso, 360 están destinadas a clases en el aula y en la sala de tanatopraxia y 160 horas en el tanatorio en compañía de un tutor. Además, el estudiante puede elegir entre el turno de la mañana o el de la tarde.

A lo largo de los seis módulos que forman el curso, el alumno aprenderá sobre todos los procedimientos utilizados en la tanatopraxia como la conservación transitoria de cadáveres, embalsamamiento con productos biocidas, restauración y reconstrucción, tanatoestética, extracción de elementos contaminantes y todas las técnicas necesarias que debe conocer un tanatopractor.

El último módulo del curso consta de prácticas tuteladas que garantizan el aprendizaje a los futuros tanatopractores.

La importancia de trabajar el control de las emociones El sector funerario es uno de los que cuentan con mayor actividad. Según cifras oficiales, en España mueren a diario 1.144 personas. En ese sentido, cada día hay más personas interesadas en formarse para esa profesión. De todos modos, se trata de una vocación compleja. Para ello, Unión Funeral ofrece algunos consejos para quienes vayan a realizar el Curso de Tanatopraxia en Madrid. En primer lugar recomiendan trabajar en el manejo de las emociones para no sentirse quebrantados al momento de preparar a un cuerpo. También resaltan la importancia de no involucrarse con ningún caso, no mezclar lo laboral con lo personal y trabajar con un nivel máximo de concentración para que no haya cabida para malos pensamientos.

Los interesados en inscribirse pueden hacerlo desde la página web de la compañía o acudir al centro ubicado en la calle Valdegovia, 8, 28034, Madrid.