​Cinco soluciones para el cuidado de los ojos que debe tener tu smartphone Las tendencias actuales indican que miramos nuestros dispositivos móviles una media de siete horas al día Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 8 de julio de 2021, 10:35 h (CET) Los smartphones se han convertido en un elemento imprescindible en nuestro día a día, mejoran la forma en que trabajamos, aprendemos y disfrutamos de contenidos. Sin embargo, las tendencias actuales indican que miramos nuestros dispositivos móviles una media de siete horas al día, un hecho que nos obliga a concienciarnos de la importancia de las tecnologías para el cuidado de la vista y una mejor utilización de nuestros smartphones. TCL, compañía experta en desarrollo de pantallas, desvela los últimos avances en tecnología para proteger tus ojos.



Luz azul inteligente





La luz azul es la parte del espectro de luz visible que contiene mayor energía y que, por tanto, está en todas partes; desde la luz del sol hasta las pantallas de los teléfonos y las luces fluorescentes y LED, incluso en el cielo, siendo el motivo principal de que se vea azul cuando no hay nubes. Sin embargo, como la mayoría de las cosas, la moderación es una virtud y demasiada luz azul puede provocar fatiga ocular. Por lo tanto, para reducir la fatiga ocular lo mejor es buscar smartphones que estén diseñados para disminuir las emisiones de luz azul y el parpadeo en pantalla proporcionando una experiencia de visualización más cómoda. En concreto, cabe destacar aquellos productos que incluyen software y hardware inteligentes para proteger los ojos de la luz azul de forma automática y que, además, poseen la certificación de la prestigiosa agencia alemana de seguridad TÜV Rheinland.

Pantalla adaptativa inteligente



Reducir los niveles de brillo no sólo aumenta la duración de la batería, sino que también reduce la fatiga ocular. Aunque el brillo alto es útil cuando se usa el teléfono en exteriores y cuando se ven contenidos en HDR, puede afectar a la forma en que el ojo enfoca. En este sentido es importante prestar atención a los smartphones que incorporan sensores de luz traseros y delanteros para gestionar automáticamente la iluminación ambiental, y ajustar la temperatura de color y el brillo de la pantalla en función del entorno.

Pantalla de polarización circular



Para mantener una salud ocular óptima es esencial proteger los ojos de la peligrosa luz ultravioleta. Por ejemplo, las gafas de sol ayudan a mantener los ojos sanos durante más tiempo. Cuando utilices tu smartphone en la playa o en una pista de esquí en un día soleado, fíjate si la pantalla de tu smartphone cuenta con la certificación de luz polarizada circular de TÜV Rheinland. Estos teléfonos mejoran la legibilidad en exteriores bajo la luz directa del sol y también permiten a los usuarios llevar las gafas de sol puestas mientras ven sus pantallas. Un verdadero cambio de paradigma para la industria.

Modo de lectura inteligente



En la época del consumo masivo de información y contenidos no es de extrañar que cada vez más personas lean en sus teléfonos y tablets. Disponer de un dispositivo que tenga un modo de lectura inteligente en el que se puede convertir la pantalla en un formato similar al papel, es esencial para mantener la salud ocular y obtener la mejor experiencia de lectura posible. Al utilizar este modo, los usuarios se aseguran de poder leer durante más tiempo sin ninguna molestia para la vista.

Pantalla con luz natural



Cuando se estudia, se leeo se busca una reproducción de vídeo fluida, es necesario utilizar dispositivos que generen una mejor experiencia de trabajo y aprendizaje. Existe una tecnología especializada que no tiene luz azul dañina ni está retroiluminada, además posee tecnología antideslumbrante y elimina el parpadeo que hace más difícil la lectura en una tablet LCD tradicional. La tecnología de pantalla especializada de TCL diseñada pensando en futuros dispositivos de la compañía, alivia la fatiga de la vista en cualquier escenario posible, reutilizando la luz natural que proporciona una definición Full-HD y ofrece una experiencia visual similar a la del papel, a todo color, sin parpadeos y sin luz azul dañina.

