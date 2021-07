La empresa Proiex ofrece una oferta pionera de extintores Emprendedores de Hoy

miércoles, 7 de julio de 2021, 18:27 h (CET)

Un elemento indispensable para cualquier vivienda, oficina o negocio son los extintores. Cuando se produce un incendio es la primera línea de defensa que una persona tiene.

Por esta razón, no solo es necesario contar con uno, sino también mantenerlo siempre en las mejores condiciones. Proiex es la empresa líder en España en el sector de la instalación y mantenimiento de sistemas contra incendios. Es especialista en extintores, de modo que garantiza a sus clientes la máxima seguridad.

La empresa Proiex ofrece una oferta pionera Los extintores son fundamentales en cualquier edificación como medida de protección ante una situación de incendio. Si bien la tecnología y el funcionamiento de estos dispositivos ha evolucionado y perfeccionado con el avance de los años, estos necesitan un mantenimiento periódico que asegure su óptimo funcionamiento en caso de emergencia.

Proiex es una compañía que, además de contar con una amplia experiencia en extintores y sistemas contra incendios, es también la marca líder en España en este sector. Cuenta con un equipo de profesionales dedicados a realizar trabajos que garanticen la seguridad de sus clientes ante incidentes con fuego.

Uno de los aspectos más destacados de la empresa es que actualmente tiene una oferta que consiste en la revisión y mantenimiento de extintores a 0 euros, hecho que la convierte en la primera y la única compañía en lanzar una oferta de este tipo.

¿Por qué es importante tener un extintor en buen funcionamiento? Durante una situación de incendio, contar con un extintor en óptimas condiciones de funcionamiento puede significar una diferencia vital para la persona que lo utiliza. Por esta razón, no solamente basta con tener a la mano uno de estos dispositivos de seguridad, sino que también es necesario asegurarse que esté siempre en las mejores condiciones, ya que no habrá tiempo de hacerlo cuando surja el incendio.

Sabiendo los riesgos que esto implica, Proiex ha decidido lanzar la oferta al público de revisión y mantenimiento gratuito, de manera que todos puedan contar con extintores preparados y listos para la hora de la emergencia. Los profesionales se encargarán de garantizar que el extintor del cliente pueda funcionar sin problemas, ofreciéndole seguridad en caso de incidentes con fuego.

En definitiva, contar con los servicios de Proiex es garantizar seguridad. Gracias a los servicios de la empresa, las personas podrán contar no solo con extintores, sino también con instalación de bocas de incendio, mantenimiento de sistemas de detección de fuego, instalación y mantenimiento de sistemas de extinción automática y más. Tomando siempre en cuenta que la seguridad no tiene precio.

