​¿Cómo serán las gafas del futuro? El hecho de graduarnos una montura es ya solo una característica más. Tienen tantas utilidades que son un elemento necesario para cualquier visión Redacción

miércoles, 7 de julio de 2021, 12:47 h (CET) Las gafas son un elemento que siempre ha estado en nuestra vida. Porque las gafas no son solo gafas graduadas que corrigen los problemas de la visión para poder ver el mundo con nitidez. Quien más y quien menos ha utilizado gafas de sol para protegerse del exceso de luminosidad aún sin necesidad de graduación. Por eso, las gafas no solo sirven para corregir la visión, son un accesorio de nuestra vida que cada vez se hace más indispensable. De hecho, hay muchos tipos de gafas que lo que hacen es prevenir estos defectos de la visión con su uso.



Las gafas del futuro son gafas poliédricas con las que podemos conseguir múltiples beneficios. Este es el caso de las gafas con imán Alain Afflelou. Con unas solas monturas y un clic podemos tener seis funciones diferentes en las gafas. Es decir, en la misma montura se van incluyendo los diferentes cristales para cada momento del día o de la noche.

Encontramos seis clips diferentes en la colección Magic Afflelou.



• Blueblock

Este clip se corresponde al filtro de la luz azul. Con este filtro protegemos nuestros ojos de la luz azul que desprenden las pantallas. Esta luz está en los ordenadores, en la televisión o en el móvil. Pasamos muchísimas horas del día expuestos a esta luz que daña nuestra vista y nos crea problemas futuros. Por eso, este filtro de luz azul es de lo mejor que podemos hacer por nuestros ojos.

• Polarizado

El clip polarizado es efectivo para protegernos del sol y reducir el deslumbramiento, consiguiendo así una visión más nítida. Este es el clip que podemos utilizar en días luminosos para que nuestros ojos no se expongan a una sobrecarga de luz.

• Conducción nocturna



Tenemos un clip con cristales ligeramente amarillos que utilizamos en la conducción nocturna. Este cristal protege de los reflejos y los deslumbramientos por la noche. Es una gran medida de seguridad para conducir con luz artificial.

• Precisión

Este clip tiene cristales con efecto lupa (desde 0,75 hasta 2) y son perfectos para la presbicia, o para los indicios de esta, también para leer de cerca o cualquier trabajo que requiera precisión. Este clip conseguirá que no forcemos la vista a la hora de realizar un trabajo de visión meticulosa.

• Sol

Este clip tiene el cristal de las tradicionales gafas de sol. Cumple la misma función, sin embargo, tiene un cristal de una gran calidad que provee de confort y calidad de visión. Estas gafas pueden estar en multitud de formatos, formas y características cumpliendo, además, una función estética ideal.

• 3D

Este sexto clip es, sin duda, el más futurista de todos. Con las mismas monturas que utilizamos para conducir, mirar pantallas o protegernos del sol, también podemos ver animaciones en 3D. Si el futuro está en alguna parte, es en este clip, donde la realidad virtual forma parte de la vida cotidiana estando a tan solo unos cristales en el bolsillo de distancia.

Como vemos, el hecho de graduarnos una montura es ya solo una característica más. Las gafas tienen tantas utilidades que son un elemento necesario para cualquier visión.

