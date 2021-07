Aprender a hackear con Hackrocks para ofrecer una mayor seguridad a empresas Emprendedores de Hoy

La sociedad ha percibido ventajas indiscutibles gracias al avance de la tecnología, que también ha promovido el nacimiento de las estafas digitales como modelos de negocios. Además, estos se basan en el robo de información personal de los usuarios.

Por eso es importante para las empresas poder contar con hackers, expertos en seguridad informática capaces de proteger sus sistemas de información. Debido a la gran demanda que hay de este perfil profesional experto, surge Hackrocks: la primera plataforma online que ofrece una gran cantidad de formación con métodos y técnicas eficaces para aprender a hackear.

Hackrocks.com es una plataforma de formación práctica en ciberseguridad que nació de un grupo de profesionales que decidieron compartir su conocimiento del mundo del hacking. De hecho, es la primera plataforma online de formación en ciberseguridad informática para todos los niveles. El objetivo es que el estudiante se convierta en un hacker con visión de futuro, por eso la formación tiene ese marcado carácter teórico-práctico. Hay diferentes niveles de aprendizajes: desde el más básico -en el que no se necesita conocimiento previo para empezar-, hasta el profesional. Estos incluyen todas las herramientas de aprendizaje necesarias para convertirse en un auténtico experto en ciberseguridad.

La formación en ciberseguridad se enfoca en casos reales, para que el estudiante pueda ser capaz de resolverlos. Además, es posible participar de manera opcional en cualquiera de las competiciones de hacking, donde se evalúa la rapidez y eficiencia del procedimiento realizado. También existen planes gratuitos y de pago (PRO) para que cada persona pueda elegir el que mejor se ajuste a sus necesidades.

Las ventajas que ofrece hackrocks.com Además del hecho de que la plataforma cuente con varios niveles de aprendizaje -incluso para quien no tenga un conocimiento previo de ciberseguridad-, otro de los beneficios es que los tutores y profesores son hackers expertos en ciberseguridad, por lo que se garantiza que la formación que se imparte va dirigida a despertar en el alumno aquellas técnicas y estrategias que le servirán como profesional de la ciberseguridad.

Además, en hackrocks.com nunca se está solo. La comunidad que integra la plataforma está formada por más de 20.000 usuarios registrados de todas partes del mundo: se puede aprender de otros profesionales y estudiantes del sector gracias a las mentorías que la plataforma permite entre los diferentes usuarios avanzados y principiantes.

Por otro lado, el procedimiento de aprendizaje es práctico e interactivo y permite al usuario intentar hackear diversos sistemas de seguridad mientras está realizando su formación en hacking. Además, se pueden aprender numerosas técnicas para hackear que servirán para mejorar la seguridad digital de cualquier tipo de empresa.

Hackrocks.com es la única opción del mercado para introducirse de manera segura y eficiente en el mundo del hacking. Esta empresa ofrece todos los conocimientos que el usuario necesita para aprender a hackear y desempeñarse en el campo de la seguridad informática con total fiabilidad.

