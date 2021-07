PhoneCloud se consolida como el operador más completo Emprendedores de Hoy

El nacimiento de Internet ha transformado las comunicaciones hasta el punto de convertirse en un medio global que protagoniza la vida de los usuarios en su día a día. Se usa tanto que contar con la red para satisfacer la mayoría de aspectos ya es vital: desde compartir una foto en redes sociales hasta tener una reunión virtual de trabajo o comprar un producto online. En este contexto, surgen empresas como PhoneCloud, el operador completo que cuenta con un amplio catálogo de servicios de telecomunicaciones para particulares y compañás.

PhoneCloud: el operador más completo para todos Internet ofrece una gran cantidad de ventajas. Las opciones que ofrece son infinitas en comparación a cualquier otro soporte de comunicación. De todos modos, para garantizar un uso adecuado con todas sus prestaciones, es imprescindible contar con una buena conexión.

PhoneCloud es el operador de telecomunicaciones que ofrece una amplia gama de servicios, desde telefonía fija, telefonía móvil, fibra óptica, router 4G+, hasta servicio de centralita virtual y videovigilancia. Este operador tiene la solución para cada una de las necesidades. La compañía cuenta con una trayectoria de 20 años trabajando para empresas y particulares, lo cual avala su experiencia. Gracias a los acuerdos alcanzados, ofrecen los mejores precios para sus clientes, asegurándoles ahorro y calidad en el servicio. Su trabajo se dirige a la comunicación más eficiente y más segura entre sus clientes.

Amplio catálogo de servicios Contar con el operador PhoneCloud es sinónimo de tranquilidad, ya que disponen de los servicios más importantes que cualquier persona requiere para estar conectado.

En cuanto a telefonía móvil, ofrecen 4 tarifas que se adaptan a las necesidades de cada cliente y a su presupuesto, sin compromiso de pertenencia y sin variaciones de precio. Su oferta integral incluye la tecnología 4G y 5G y una cobertura internacional a un precio inigualable. Además, a diferencia de la mayoría de operadores, ofrece la posibilidad de acumular los gigabytes no consumidos para el mes siguiente, otorgando un plus de ahorro para el cliente.

Por otro lado, ofrecen un servicio de líneas de alta velocidad de transmisión de datos simétricos, en las cuales se utiliza la red de fibra óptica de los principales operadores de cable españoles, permitiendo la navegación desde cualquier dispositivo conectado por cable ethernet o wifi. El servicio garantiza cobertura nacional, router wifi e instalación gratuitos, además de un ahorro de costes sin precedentes.

También cuentan con conexión router 4G+, que es un servicio de alquiler de router inalámbrico para poder conectarse a internet desde cualquier lugar a través de la red móvil más veloz. No requiere ningún tipo de instalación en el domicilio y carece de compromiso de permanencia, por lo cual sólo se paga por el tiempo que se va a utilizar. Adicionalmente, cuenta con un servicio de centralita virtual para empresas, que es sumamente completo y un servicio de videovigilancia, que les permite a los clientes sentirse más seguros al poder vigilar su hogar o negocio en todo momento desde su Smartphone.

Por todos los servicios a disposición de los clientes, los acuerdos alcanzados y los años de experiencia, PhoneCloud se consolida cada día como el operador de mayor confianza para estar conectado en todo momento.

