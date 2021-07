Cursos SAP, una apuesta segura para el futuro Mantener una gestión empresarial óptima es imprescindible, solo de esta forma se conseguirá ser líder dentro de un sector determinado Redacción

viernes, 2 de julio de 2021, 08:26 h (CET) Mantener una gestión empresarial óptima es imprescindible para que una empresa triunfe actualmente, la competencia es muy dura por lo que se necesitará emplear todos los recursos disponibles en el mercado, solo de esta forma se conseguirá ser líder dentro de un sector determinado.

Una de las opciones mejor valoradas y demandadas hoy en día para conseguir una buena gestión de los recursos, es utilizar el sistema SAP o “Systems, Applications, Products in Data Processing”, el cual es un sistema informático que facilita la tarea de administrar los diferentes recursos en una empresa, como pueden ser los recursos humanos, los financieros o contables, productivos, logísticos y demás puntos clave. Dado que estamos hablando de un sistema, es importante realizar curso sap finanzas para poder sacarle el mayor provecho y conseguir los mejores resultados.



El nombre de este sistema SAP proviene de una empresa multinacional alemana, fundada en el año 1972 por antiguos empleados de la prestigiosa empresa IBM. Desde ese año, los servicios de SAP han estado funcionando prácticamente en todos los ámbitos del sector empresarial.

Dentro del sistema SAP podemos encontrar diferentes puestos o especialidades, entre los que estarían el consultor SAP o usuario SAP FI, por lo que será interesante consultar dentro de los cursos disponibles para SAP las diferentes modalidades, prestando especial atención al temario y la finalidad de cada curso.

Adentrándonos un poco más en los diferentes puestos que se pueden alcanzar con los cursos de SAP y sus sueldos, se puede ver como desde el nivel más básico hasta el más avanzado tienen todos un salario por encima de la media, esto es debido a que estamos hablando de puestos muy demandados y sobretodo especializados, los cuales suelen buscar en esencia las principales empresas multinacionales. Para tener una mejor idea del rango de salarios que se pueden encontrar en este tipo de puestos de trabajo, lo ideal es distinguir los puestos según los perfiles SAP, ya que son muy variados y por lo tanto los sueldos pueden diferir bastante unos de otros:

Usuario SAP. Empezamos por el nivel más bajo en la escala de perfiles SAP, el correspondiente al Usuario SAP. En este cargo, se necesitará una formación básica pero sólida de las funciones diarias dentro de un departamento financiero, logístico, RRHH y demás. En esta categoría el rango de sueldos está entre los 18.000€ al año y los 24.000€ al año, unos ejemplos de puestos de trabajo dentro de este perfil serían los administrativos con SAP, Administrativo Logístico , Contable SAP , Técnico de RRHH , Administrativo Producción, etc.

Superusuario SAP o SAP Key User. El siguiente nivel sería el del Superusuario SAP, en este caso nos encontramos con un perfil que ya tiene un conocimiento más elevado de SAP y que se acerca a la figura de Consultoría. Normalmente además de conocer el día a día como usuario da apoyo a sus compañeros , formando al resto de usuarios,probando funcionalidades nuevas,creando informes,etc. El jornal habitual que se puede encontrar para este puesto podría ir desde los 20.000€ al año hasta los 26.000€ al año, unos ejemplos de este puesto son Keyuser Sap Finanzas, Keyuser Sap Logística, etc.

Consultor SAP Junior. El perfil de consultor SAP Junior está referido a una persona que ya se puede considerar como experta en SAP, la cual además de poseer mucha experiencia con SAP probablemente tenga una formación en algún Master SAP de Consultoría, pero con el matiz de no tener experiencia precisamente en el máster realizado, por lo tanto sería nuevo en el mundo de la consultoría. El jornal aproximado estaría entre los 24.000€ al año y los 30.000€ al año, siendo unos ejemplos de consultor SAP junior los puestos de Consultor SAP Junior FI, Consultor SAP Junior CO,Consultor SAP Junior MM, Consultor SAP Junior ABAP, etc.

Consultor SAP Senior. Este perfil sería el más cualificado dentro del sistema SAP, estaríamos ante una persona con una amplia experiencia dentro del mundo de la consultoría, la cual ha superado su fase de Junior, adquiriendo de esta forma más responsabilidad y por lo tanto mayor salario, el cual estaría entre los 30.000€ al año y los 50.000€ al año. Claros ejemplos de consultores SAP Senior podrían ser Consultor SAP Senior FI, Consultor SAP Senior CO, Consultor SAP Senior M, etc.

