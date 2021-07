Funko lanza Snapsies en España: el juguete coleccionable que fomenta la diversidad y la creatividad Comunicae

jueves, 1 de julio de 2021, 12:53 h (CET) Snapsies está dirigido a niños y niñas a partir de 6 años, y promueve el valor de la diversidad, animando a los peques a crear sus propias figuras, diferentes y únicas. Funko incorpora a estas divertidas figuras la tecnología "snap-and-match", sistema que favorece la creatividad y la imaginación, con piezas intercambiables que originan cientos de personajes coleccionables. Snapsies ya puede encontrarse en diferentes almacenes y jugueterías, como Martín Martín o Toys R Us Funko, la popular empresa estadounidense creadora de artículos de colección, merchandising, moda y divertidos productos de la cultura Pop, presenta Snapsies, una línea de figuras sorpresa coleccionables, diversa y creativa, que llega por primera vez a España tras su éxito en Reino Unido.

Snapsies es un pequeño juguete de vinilo dirigido a niños y niñas a partir de 6 años, que promueve el valor de la diversidad, la tolerancia y el respeto hacia lo diferente. Divertidos tiburones, curiosas focas, extravagantes sirenas, etc. Todas las figuras son distintas pero tienen algo en común, son únicas y personalizadas. Estimulan la imaginación y la motricidad fina, al poder combinar las piezas entre ellas y así conseguir personajes únicos, extraordinarios y sorprendentes, creando un divertido universo.

Como los famosos Funko Pop, estas nuevas figuras también son coleccionables, lo que favorece que los niños ejerciten la memoria, desarrollen la constancia, la paciencia, y su organización personal, ya que esta afición fomenta su responsabilidad y autonomía.

Con 18 personajes para coleccionar, cada Snapsies™ viene en una cápsula que incluye una serie de divertidos animales, como unicornios, delfines y dragones, y se completa con 11 piezas. El contenido de cada cápsula es sorpresa, sólo se conocerá al abrirla, lo que genera expectación e ilusión en los niños. Además, el nuevo juguete permite que los peques se intercambien las figuras que tengan repetidas, promoviendo el buen entendimiento entre ellos.

La nueva tecnología patentada "snap-and-match" (“haz clic y combina”) es precisamente el sistema que permite hacer cientos de divertidas combinaciones con las figuras. En este sentido, Snapsies apela a la libertad de cada niño para ser un individuo único, con una gama de estilos diferentes con los que jugar y dejar volar la imaginación.

Información acerca de Funko

Fundada en Everett (EE.UU.), Funko es un negocio de 700 millones de dólares y el proveedor mundial de productos de consumo de la cultura pop, más conocido por sus figuras coleccionables Pop! Vinyl. Con más de 1.000 licencias, Funko tiene una de las mayores carteras de la industria de la cultura pop. Los inimitables diseños de Funko abarcan múltiples categorías, como ropa, peluches, juegos de mesa, juegos de cartas, llaveros y un largo etcétera. Funko también cuenta con marcas como el innovador juguete Snapsies™, el Paka Paka de inspiración japonesa, Wetmore Forest y otras. Con un equipo creativo y de producción propio, junto con un estudio de animación, la marca Funko no hará más que crecer.

Visión general de Funko EMEA

El mercado de EMEA, con algo más de tres años de vida, alcanza actualmente la cifra de 120 millones de libras esterlinas (su filial estadounidense alcanza los 700 millones de dólares y está activa desde 1998). Funko EMEA es una empresa líder en la creación de productos de consumo galardonados y con licencia, como Star Wars, Harry Potter, Marvel, DC Comics y muchos más. Con más de 1.000 licencias y productos que van desde coleccionables, juguetes, peluches y más, Funko EMEA tiene una de las mayores carteras del sector. La sede central de Funko EMEA se encuentra en Hammersmith, al oeste de Londres, y su centro de distribución está en Coventry. Para más información, www.FunkoEurope.com Redes sociales en Twitter (@FunkoEurope), Facebook (/FunkoEurope) e Instagram (@Funko_Europe).

