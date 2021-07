Oleoestepa lanza el primer aceite de oliva virgen extra en botella fabricada íntegramente con plástico reciclado Comunicae

jueves, 1 de julio de 2021, 10:02 h (CET) Primera empresa en envasar aceite de oliva virgen extra en una botella R-PET 100%. Esta cooperativa también fue pionera en la implantación de técnicas productivas sostenibles con el medioambiente. El lanzamiento de esta nueva botella es el resultado de la apuesta decidida por la innovación de la cooperativa Oleoestepa desde sus inicios La cooperativa de segundo grado Oleoestepa, productora líder en calidad de aceite de oliva virgen extra, acaba de lanzar al mercado la primera botella elaborada en un 100% por plástico reciclado (rPET) procedente de otras botellas. Esta innovación se ha presentado en su formato de 1 litro destinado al gran consumo, con el objetivo de responder a las demandas de un consumidor cada vez más sensibilizado medioambientalmente.

Desde sus inicios la cooperativa Oleoestepa nació comprometida con la excelencia, la sostenibilidad y la innovación. El aceite de oliva virgen extra producido en sus 18 almazaras asociadas es fruto de técnicas agronómicas y productivas respetuosas con el medioambiente. Ahora, con la nueva botella de 1 litro 100% R-PET Oleoestepa da un paso más allá logrando un producto totalmente sostenible, por dentro y por fuera.

Este envase pionero en el sector del aceite de oliva se enmarca en el compromiso de la cooperativa Oleoestepa de que todas sus botellas sean de materiales reciclados, apostando por dar una segunda vida a los plásticos. De este modo, Oleoestepa da respuesta a las exigencias establecidas en el programa de Responsabilidad Social Corporativa, siendo la primera empresa del sector oleícola en contar con una certificación AENOR IQNetSR-10 de su gestión.

Oleoestepa sigue trabajando para incrementar cada vez más la cuota de plástico reciclado en su gama de gran consumo, para lo cual ya hay otros formatos en fase de desarrollo, experimentación y validación. Para la elaboración de la botella nueva de aceite de oliva virgen extra Oleoestepa 1 litro R-PET se precisa el reciclado de 3 botellas de plástico usado.

Visto que los envases de PET bien gestionados pueden volver a ser un recurso, es más necesario que nunca la creación de un mercado secundario de pet reciclado (rPET) capaz de satisfacer en cantidad y calidad la demanda del sector alimentario. Por ello Oleoestepa pone en paralelo una campaña de sensibilización para darle a los plásticos una nueva vida. Devolver al mercado los plásticos usados es una labor que compete a todos como ciudadanos, contribuyendo al cuidado del medio ambiente a través de proyectos sostenibles como la nueva botella R-PET de Oleoestepa.

Esta labor diaria de reciclaje en los hogares es una pieza básica en la economía circular, que aboga por la optimización de los materiales y residuos, alargando su vida útil. De este modo se huye del actual sistema lineal de ‘usar y tirar’ y se apuesta por otro respetuoso con el medio ambiente y basado en la prevención, la reutilización, reparación y reciclaje. Este modelo permite extender la vida útil de los productos y dotarlos de una segunda vida.

Sobre Oleoestepa

Oleoestepa es una sociedad cooperativa productora y comercializadora de aceite de oliva virgen extra con más de 30 años de actividad. Para la próxima compaña oleícola contará con 18 almazaras asociadas ubicadas en las provincias de Sevilla y Córdoba. Esta cooperativa produce y comercializa las marcas Oleoestepa, en sus variedades hojiblanca, arbequina y Selección; y en la línea gourmet, Estepa Virgen; y Egregio (ecológico).

Oleoestepa agrupa unos 6.650 agricultores con más de 54.600 hectáreas de olivar, con una producción media de 35.000 toneladas de aceite, con niveles óptimos de calidad. La apuesta decidida desde sus inicios por la excelencia en el aceite de oliva se refleja en el hecho de que Oleoestepa sólo envasa aceite de oliva virgen extra, es decir, la categoría superior del aceite de oliva, siendo esto viable gracias a la implantación de un sistema de producción integrada con el que protege el medioambiente y logra producir campaña tras campaña como virgen extra el 87% de su producción total. Asimismo, la alta calidad está garantizada por la Denominación de Origen Protegida Estepa.

Opera en todo el territorio nacional y exporta a países de la Unión Europea, así como a China, Japón, México, Canadá y Estados Unidos, entre otros países.

Oleoestepa es la primera compañía del sector oleícola que logra la certificación IQNet SR10 por su sistema de gestión de responsabilidad social conforme al estándar internacional, de alcance internacional, por su gestión responsable, sostenible, transparente y comprometida con la sociedad, el medio ambiente, los empleados y clientes.

Este objetivo social tiene también su vertiente medioambiental. Desde sus inicios, Oleoestepa ha tenido claro que su meta es convertirse en una cooperativa eficaz, eficiente y sostenible, orientada a conseguir los mejores resultados económicos, con una gestión excelente y un producto de alta calidad cumpliendo con los compromisos adquiridos con el medio ambiente y la máxima seguridad de los productos, contando también con certificaciones de las normas IFS, BRC e ISO 14001.

Por tal motivo, Cooperativas Agroalimentarias de España ha reconocido a Oleoestepa como Cooperativa del Año 2020 realzando su compromiso por un desarrollo sostenible de su actividad económica y la valorización del producto resultante para permitir su continuidad en generaciones futuras. También ha resaltado su constante afán de superación hace posible un aceite de oliva virgen extra reconocido nacional e internacionalmente por su alta calidad.

