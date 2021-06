Los centros de depilación láser en Elche más destacados: adaBeauty Emprendedores de Hoy

Entre los tratamientos de belleza más buscados en la actualidad se encuentra la depilación láser. Las personas que se someten a este tratamiento pretenden eliminar el vello en ciertas partes del cuerpo de forma definitiva, para evitar las incómodas irritaciones del rasurado frecuente o las dolorosas depilaciones con cera. El Centro de Belleza y Estética adaBeauty, en Elche, ofrece una técnica novedosa que convierte la depilación láser en el tratamiento ideal para lucir siempre una piel libre de vello.

Acabar para siempre con el vello no deseado en Elche Si se busca tener la piel sin vello durante un tiempo prolongado, la depilación láser se establece como uno de los mejores tratamientos. En los últimos años, los métodos de depilación láser han evolucionado en gran medida. El centro de belleza y estética adaBeauty ofrece alternativas a mujeres y hombres que optan por realizarse esta técnica para eliminar el vello corporal no deseado. Para realizarse este tratamiento deben tenerse en cuenta diversos aspectos, por eso los expertos de adaBeauty hacen unaevaluación diagnóstica del tipo de piel y del vello en la primera sesión. En esta se estudian las características del vello y de la piel del cliente, que se clasifica en un nivel que va del 1 al 6, siendo el número mayor la piel con mayor cantidad de melanina. Este diagnóstico permite determinar si es viable la aplicación del láser depilatorio, el número y la duración de sesiones necesarias para eliminar el vello por completo. Además, el equipo del centro adaBeauty hace recomendaciones en cuanto a cremas o productos a utilizar antes y después del tratamiento.

Tecnología a la vanguardia La metodología de la depilación láser está permitiendo a millones de personas cada año lograr una eliminación del vello con poco esfuerzo y de manera totalmente efectiva desde la primera sesión. En el centro adaBeauty cuentan con el láser diodo, la tecnología más avanzada para ejecutar este tipo de servicio, debido a la precisión para inhibir las funciones del folículo piloso y evitar que el vello vuelva a salir. Este tratamiento es perfectamente aplicable a personas de tez morena o pieles bronceadas; sin embargo, se recomienda no tomar sol dos días previos a la cita de depilación. Entre las ventajas que se le asocian a esta técnica están el ahorro tanto económico como en tiempo a medio y largo plazo. También favorece a la piel al evitar la aparición de folículos o vellos enquistados, como resultado ofrece al cliente tener una piel suave y atractiva.

