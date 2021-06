Neurodesarrollo: la herramienta clave para el crecimiento, por Rosina Uriarte Emprendedores de Hoy

miércoles, 30 de junio de 2021, 12:06 h (CET)

Estimular el neurodesarrolloen los niños es primordial para alcanzar el máximo potencial. Especializada en el neurodesarrollo y con un máster en neuropsicología y educación, Rosina Uriarte ofrece el conocimiento y las herramientas necesarias para trabajar el desarrollo del cerebro de los más pequeños desde un enfoque, moderno, efectiva y distinto, que garantice los mejores resultados. Una estimulación eficaz posibilitará prevenir o tratar casos de déficit de atención, hiperactividad, autismo y otras condiciones específicas que pueden darse en algunos niños así como desarrollar una cognición inmejorable.

Estimulación máxima en el desarrollo A diferencia del crecimiento físico, el cual puede advertirse rápidamente por su desarrollo lineal, el neurodesarrollo o desarrollo cerebral, no tiene una evolución que esté tan claramente definida, dada la enorme complejidad que caracteriza al sistema nervioso humano. No obstante, la estimulación de este es clave ya que asegura que el niño pueda alcanzar su máximo potencial en todas las áreas, tanto en la física, como en la emocional y la cognitiva.

Rosina Uriarte, cuenta con más de 20 años de experiencia en el mundo del desarrollo y la estimulación infantil. Su conocimiento le ha permitido poder ayudar a docentes y padres a desarrollar estrategias y herramientas que les permitan estimular al máximo el desarrollo del niño, especialmente en aquellos que poseen condiciones especiales como autismo, déficit de atención, hiperactividad o dificultades de aprendizaje. Esto va a contribuir a una mejor interacción del niño con el medio que lo rodea, ayudando a la maduración del sistema nervioso, a desarrollar sus funciones cerebrales y formar su personalidad.

Nuevas y mejores oportunidades para los niños El programa creado por Rosina Uriarte llamado Mimando las Estrellas, está diseñado para que el niño alcance el desarrollo máximo de sus capacidades, enfocado a lograr resultados definitivos en el trabajo con niños con dificultades. El programa consiste en la formación de profesores, terapeutas y cualquier persona que esté interesada en obtener mejores resultados en la estimulación neurológica infantil. A su vez, les permitirá dejar atrás viejos paradigmas de enseñanza y de esta manera contribuir a que los niños tengan una nueva y mejor oportunidad en la vida. Trabajar técnicas efectivas para la estimulación del neurodesarrollo infantil, ayudará a obtener excelentes resultados, no solamente en aquellos que tengan alguna dificultad cognitiva, sino también en los que presenten problemas conductuales.

En la página web de Rosina Uriarte, se puede encontrar material informativo acerca del neurodesarrollo infantil. Además, hay disponible una masterclass gratuita que será de gran ayuda para quienes deseen conocer técnicas, herramientas, y métodos nuevos y eficaces que promuevan un correcto desarrollo cognitivo y neurológico en el niño.

