Dr. Bruno Jacobovski entre los 5 mejores doctores de injertos capilares en España

miércoles, 30 de junio de 2021, 14:01 h (CET) Si bien es cierto que un injerto capilar, en muchas ocasiones, es un tratamiento meramente estético, recuperar el pelo perdido conlleva recuperar la percepción de uno mismo, la autoestima y la confianza Mejor clínica injerto capilar España

Hace tan solo unos años, todas las personas que perdían el cabello y sufrían alopecia androgénica solo podían recurrir a tratamientos anticaída poco efectivos o aceptar con descontento su pérdida de cabello. Gracias a los avances en el campo de la medicina, a día de hoy, existe la posibilidad de realizarse un implante capilar como solución definitiva para la pérdida del cabello.

Y es que, la evolución injerto capilar día a día es asombrosa ya que da resultado de por vida con una intervención quirúrgica ambulatoria. Además, tanto la intervención como el postoperatorio del implante capilar son sencillos y no conllevan excesivas molestias. Si ya se ha decidido optar por un injerto capilar y se está buscando la mejor clínica injerto capilar España, a continuación, se enumera el top 5 de doctores para que se pueda cotejar y escoger la mejor clínica capilar.

Dr. Bruno Jacobovski. Médico de origen brasileño y licenciado en Medicina por la Universidad de Cádiz - España, realizó el único máster oficial de Trasplante y Medicina Capilar a nivel mundial por la Universidad de Alcalá de Henares - Madrid. También fue pionero en dedicar su Tesis al Microtrasplante Capilar en Cicatrices y Quemaduras.

En sus intervenciones ejerce dos prácticas esenciales: la técnica FUE y la técnica FUSS. Además, resulta ser uno de los pocos cirujanos en Europa que ejecuta el injerto capilar combinando ambos tratamientos, siempre y cuando el paciente lo requiera. Como especialista enimplante capilar, participa activamente en la International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS) y en la FUE EUROPE.

Dr. Francisco Javier de Felipe Morales. Afincado en Valencia y especializado en cirugía capilar y tricología, el Dr. Francisco Javier de Felipe Morales realiza todo tipo de implante capilar en la clínica Medical Hair, siendo los resultados de sus intervenciones y la satisfacción de sus pacientes un aval de su buen trabajo.

Dr. Eduardo López Bran. Se trata del fundador y director de la Clínica madrileña IMEMA, así como de la Unidad de Trasplante de Pelo del mismo centro. Entre sus especialidades destacan el injerto capilar (técnica FUE), la dermatología y la medicina estética.

Dr. José Luis Afonso Junior. Este doctor afincado en Sevilla, ha conseguido dar con la combinación perfecta recreando un pelo permanente y adaptado a cada uno de sus pacientes. Mediante la técnica FUE de injerto capilar garantiza unos resultados 100% naturales, unos resultados que avalan las más de 3.000 cirugías realizadas mediante esta técnica.

Dr. Alberto Gorrochategui Barrueta. Es el director médico de la Clínica Capilar Ercilla situada en Bilbao, con más de 25 años de experiencia y es especialista en dermatología capilar. Además, es miembro de la Internacional Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS) y la European Society of Hair Restoration Surgery (ESHRS).

En caso de estar buscando la mejor clínica injerto capilar España, optar por uno de estos especialistas en implante capilar y otros tratamientos relacionados con el cabello es la solución adecuada para volver a lucir un pelo sano y fuerte.

