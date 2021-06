Denikey, compañía especializada en la apertura de coches mediante la reparación de mandos Emprendedores de Hoy

miércoles, 30 de junio de 2021, 11:23 h (CET)

Existen muchas razones por las cuales el mando de un coche puede llegar a fallar. El no funcionamiento de los botones, la desprogramación de la configuración o incluso la pérdida completa de la llave, son situaciones que pueden suceder y que representan un serio problema para el propietario del vehículo. No obstante, en Denikey se encuentra un equipo de profesionales con experiencia, conocimientos y la tecnología necesaria para reparar cualquier tipo de mando en un máximo de tan solo 4 horas. Además, son especialistas en el duplicado de llaves, corte por código, recuperación tras pérdida de llave, apertura de coches y muchos otros servicios.

Reparación del mando del coche Los vehículos modernos, y los de hace ya unas cuantas décadas, cuentan con llaves que incluyen un mando por medio del cual se pueden desbloquear los seguros del coche, activar o desactivar alarmas, abrir puertas, etc. No obstante, con el uso prolongado, el paso del tiempo o incluso a causa de situaciones accidentales, estos pueden llegar a descomponerse o desprogramarse. Cuando sucede esto, en la gran mayoría de los casos, sí es posible reparar el mando del coche. Sin embargo, para conseguirlo es necesario tecnología y personal especializado, tales como los de Denikey. El equipo de profesionales logra reparaciones exitosas de mandos de vehículos de cualquier marca en más del 90% de los casos, y además realizan duplicados de llaves y mandos con chips. Su trabajo garantiza los mejores resultados profesionales para sus clientes, siempre con la mejor calidad.

¿Qué ventajas ofrece Denikey? Contratar los servicios de Denikey comporta muchas ventajas. Entre ellas, el hecho de que se trata de una empresa que se caracteriza por el trato personalizado a sus clientes y la rapidez. Si bien algunos procedimientos pueden llegar a ser más complejos que otros, la compañía intenta siempre hacerlo con la mayor eficiencia y calidad, en el menor tiempo posible. El equipo está formado por un conjunto de expertos profesionales del sector, con la experiencia necesaria para dar la mejor calidad en todos los servicios que ofrecen. También disponen de la última tecnología en equipos, que les permite, por ejemplo, poder hacer la apertura de coches sin necesidad de romper nada. Denikey no solamente cuenta con una tienda física en Ondara, sino que también ofrece sus servicios por medio de la web, a través de una tienda online. Esto significa que cualquier persona de alrededor del territorio español puede contratar sus servicios, haciendo uso de la plataforma digital. En Denikey, los clientes también podrán solicitar reparaciones de cuadros de instrumentos, centralitas, dirección asistida, airbags, y más.

