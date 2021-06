Kertox, el bótox instantáneo de Viuty Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de junio de 2021

Viuty, la marca española que apuesta por los productos veganos y Cruelty Free, presenta su creación más exitosa: Kertox, el bótox instantáneo.

El bótox capilar, pese a su nombre, no es propiamente bótox. Se ha utilizado este término porque hace referencia a la búsqueda de una mayor vitalidad del cabello. Otra particularidad que tiene en común con la toxina botulínica es su resultado semi-permanente de larga duración.

La aplicación de bótox capilar consiste en una fórmula de colágeno, vitaminas, aminoácidos, ácido hialurónico y proteínas que, en conjunto, aportan al cabello un aspecto más saludable y cuidado. Otro de sus grandes beneficios es que repara las puntas abiertas.

Descubre el efecto wow de Kertox El tratamiento de bótox capilar de Viuty te proporciona un efecto bótox instantáneo desde el primer uso. Fortalece y da vida a tu cabello aplicando Kertox diariamente y potencia su acción añadiendo calor.

Este producto vegano y Cruelty Free viene en formato spray para facilitar su aplicación. Disfruta del olor tan agradable y característico de Kertox mientras este combate tu encrespamiento. Consigue un pelo liso y sedoso en pocas pulverizaciones.

Su fórmula concentrada aportará un extra de hidratación, nutrición y brillo a tu cabello.

En dos formatos Kertox es un tratamiento de bótox capilar de peluquería, ideal para que puedas aplicártelo tú mismo estés dónde estés y disfrutes de un pelo liso y sedoso al instante.

Viuty ha lanzado dos formatos para adaptarse a tus necesidades. El tamaño normal -30ml- es perfecto para llevarlo contigo en tus viajes, ya que es cómodo y fácil de manejar. Kertox XL -100ml- en cambio está indicado para usarlo en casa, debido a su tamaño y mayor capacidad.

Modo de empleo Si quieres conseguir un efecto bótox instantáneo te recomendamos que sigas estos pasos y así podrás disfrutar al máximo de Kertox.

Puedes utilizarlo en seco o mojado, pero si aplicas calor -ya sea planchas o secador- potenciarás su acción. Kertox también previene el daño térmico y repara puntas abiertas.

Es importante recordar que no debes aclarar tu pelo después. Empieza aplicando el producto de raíz a puntas para distribuirlo de forma uniforme. A continuación péinalo y evita enredos y tirones de pelo.

