El Dr. Alejandro Henao Giraldo se une al potencial de la Clínica Adcure

lunes, 28 de junio de 2021, 12:41 h (CET)

La Clínica Adcure, ubicada en Madrid, es especialista en corregir imperfecciones manteniendo el equilibrio entre la salud y la apariencia del paciente. Se trata de un centro de medicina estética y cirugía capilar que cuenta con los tratamientos y tecnologías más innovadoras. Además, recientemente se ha incorporado al equipo el Dr. Alejandro Henao Giraldo, especialista en injertos capilares. Por todas estas razones, los pacientes sienten seguridad y confianza al someterse a los tratamientos que ofrece la clínica.

Un equipo de calidad con un experto en trasplante capilar al frente Una de las áreas de especialización de la Clínica Adcure es la cirugía capilar. El centro es líder en la implementación de las últimas técnicas de cirugía capilar como la extracción FUE o la implantación con las técnicas DHI. Los resultados obtenidos son inmejorables, ya que no solo se trasplanta cabello, sino que al combinarlo con los distintos tratamientos, aumenta la calidad y densidad del mismo.

La clínica Adcure es reconocida por su equipo altamente capacitado que sigue todo el proceso de los tratamientos, ofreciendo a cada paciente asesoramiento personalizado y apoyo profesional. El equipo médico proporciona al paciente la mejor solución para combatir la falta de cabello que le impide tener el aspecto que desea.

Al frente de este equipo de profesionales se encuentra el Dr. Alejandro Henao Giraldo, experto a nivel mundial en trasplantes capilares con las técnicas FUE y DHI. Henao Giraldo es el nuevo director médico para la gestión de trastornos y tratamientos capilares de la Clínica Adcure.

Requisitos para poder someterse a un trasplante capilar Los trasplantes capilares son aptos tanto para hombres como para mujeres que quieran mejor su aspecto. No obstante, hay una serie de condiciones que hay que cumplir para ser candidato a un trasplante.

En primer lugar, el paciente debe tener áreas de crecimiento de cabello sano suficientes para ser utilizadas como donantes. Por otro lado, el cuero cabelludo deber ser capaz de sostener el crecimiento del nuevo cabello que será trasplantado.

Los expertos de Adcure realizan una evaluación a los pacientes para valorar si pueden someterse a un trasplante en función de las expectativas de éxito. Asimismo, pueden realizar estudios para determinar los motivos de la pérdida de cabello. También resuelven cualquier duda que pueda surgir durante el proceso e informan sobre los distintos tratamientos disponibles y los costes.

