Las 7 claves para crecer dentro de una empresa: Leo Piccioli Emprendedores de Hoy

domingo, 27 de junio de 2021, 21:08 h (CET)

La posibilidad de crecer dentro de una empresa es un objetivo a seguir para muchas personas que se inician en una organización, así como obtener mayores ingresos y revalorizaciones a nivel profesional y personal. Permanecer muchos años en un mismo cargo, desempeñando las mismas funciones puede dar paso a frustraciones en los trabajadores. Muchas veces, esto ocurre por miedo a enfrentarse a nuevas situaciones o tener que afrontar un cambio radical. En ese campo, Leo Piccioli ofrece ayuda a los miembros de las empresas para mejorar la capacidad de liderazgo mediante varios métodos.

7 claves desconocidas para crecer dentro de la empresa A raíz de su experiencia e investigación, Leo ha definido las 7 directrices necesarias para ascender dentro de una compañía.

El jefe es humano Hay que tener en cuenta que cualquier líder es persona y, como tal, tiene sus deseos, problemas, desafíos y dudas. Además, también tiene un jefe. Eso es importante a la hora de tener una visión mucho más realista de ellos y para construir empatía a la hora de acercar posturas. No olvidemos que nuestro trabajo, dicho de una manera burda, es que nuestro jefe esté contento. Entenderlo nos ayudará a lograr nuestros objetivos.

No existen los planes de carrera No hay ningún plan establecido, de esos a los que el siglo XX nos acostumbró, a seguir que garantice el crecimiento dentro de la empresa. A pesar de poder pedir consejo sobre los posibles pasos a seguir, cada uno tiene la última palabra en sus propias decisiones – y hasta la primera. Tal y como afirma Leo “las empresas son como el menú de un restaurant, en donde vamos eligiendo”.

Mirar más arriba Para el crecimiento es muy importante la anticipación. En ese sentido, es recomendable analizar qué necesitan los líderes de la empresa y, sobre todo, los clientes. De este modo, los usuarios pueden tomar las medidas necesarias para obtener el éxito. Si nuestro jefe nos pedirá pasado mañana lo que su propio jefe le dirá mañana, ¿no sería genial saberlo hoy hablando con un cliente?

Mirar más adelante Leo insiste en tener previsión de futuro: “Todo corto plazo es un largo plazo al que llegamos tarde”, afirma. Hay que plantearse si lo que ofrece el negocio o la profesión de uno mismo van a seguir siendo atractivos para el mercado dentro de unos años, por ejemplo. Leo invita a preguntarse si, aunque Blockbuster nos haya ofrecido un puesto increíble, “¿La gente va a seguir alquilando cassettes de video, o tal vez la tecnología permitirá el streaming?”.

Marca personal Tal y como afirma el CEO de Amazon, Jeff Bezos, la marca personal “es lo que dicen de tí cuando no estás en la sala”. Esta se trabaja con acciones, promesas, detalles; no con declaraciones. Es tan valiosa tanto para independientes como para conseguir proyectos, ascensos y recursos en una empresa.

Networking “Eres quien te conoce”, así lo afirma Leo. El experto considera que los éxitos del pasado son una fuente importante de contactos. Por lo tanto, invita a analizar estos logros e identificar todas aquellas personas interesantes para crear una buena red de contactos.

Test autodiagnóstico Es importante conocer el punto de partida para saber hacia donde dirigirse. Para ello, Leo recomienda dedicar 10 minutos para planear el largo plazo a través de un test que, sin dudas, te hará pensar en tu presente y tu largo plazo.

De este modo, siguiendo los consejos de Leo Piccioli, crecer en una empresa ha dejado de ser visto como una meta inalcanzable. “Somos mucho más potentes de lo que creemos en el largo plazo”, afirma.

