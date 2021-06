Corredurías de seguros: qué son y qué ventajas ofrecen A través de las corredurías se puedan conocer todas las opciones disponibles en el mercado asegurador y elegir aquellos que se ajustan mejor a nuestras necesidades Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 25 de junio de 2021, 10:57 h (CET) Los seguros son productos en constante evolución y cada vez más demandados por lo que las aseguradoras lanzan constantemente nuevas opciones con diferentes coberturas. Este amplio abanico de posibilidades es lo que muchas veces dificulta la elección a la hora de contratar una póliza. En este sentido, la labor de las corredurías es clave, situándose como punto intermedio entre los futuros asegurados y las aseguradoras. Tal y como explican desde Pléyade, la correduría de seguros de Grupo Telefónica, su papel es clave para que los usuarios conozcan los diferentes tipos de seguros que hay, lo que cubren y los diferentes precios disponibles.

¿Qué es una correduría?

Las corredurías de seguros son un intermediario entre la aseguradora y el futuro cliente. Actúan como un agente independiente, para poder ofrecer un asesoramiento totalmente imparcial a la hora de recomendar los mejores productos en materia de seguros para los clientes. No ofrecen el producto, simplemente, ayudan a que los clientes puedan escoger entre las distintas compañías, los seguros que mejor se adapten a sus necesidades.

Adicionalmente, una vez contratada la póliza, la correduría actuará como mediador de la póliza, es decir entre el cliente y la aseguradora para cualquier problema con los pagos, siniestros o modificaciones en la póliza.

¿Cuáles son sus ventajas? Contratar un seguro a través de una correduría aporta un gran número de ventajas, precisamente por este motivo, es una opción cada vez más demandada. ¿Qué ventajas se pueden destacar al respecto? Independencia Se trata de una de las principales ventajas y es que, al trabajar con varias aseguradoras a la vez, las corredurías van a ser imparciales y tendrán como objetivo, únicamente, ofrecer la mejor oferta a los usuarios basándose en sus necesidades y filtros de búsqueda. Asesoramiento También hay que decir que las corredurías suelen ofrecer un asesoramiento personalizado a los clientes, puesto que su función no es solo la de vender un producto, también deben aconsejar a los usuarios para que puedan contratar aquello que realmente necesitan en cada momento. Los corredores deben contar con una formación específica para poder dedicarse a ello. Además, a ello se le suma que este servicio es totalmente gratuito, ya que los clientes no pagan a las corredurías. Seguridad Por supuesto, el hecho de contratar un seguro a través de una correduría se traduce en contar con mayor seguridad, entre otras cosas, porque las corredurías suelen trabajar principalmente con las mejores empresas del sector, aportando así las mayores garantías posibles. Variedad Como no podía ser de otra manera, el hecho de trabajar con varias compañías a la vez significa que el cliente contará con un amplio abanico de posibilidades, así, los usuarios pueden conocer todos los tipos de seguros que hay, sus coberturas y sus precios. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.