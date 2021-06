La unidad de oncología avanzada de Cellumed Clinic explica: ¿Qué es la Oncothermia/ Nanothermia y la oncología integrativa? Emprendedores de Hoy

Una de las enfermedades que se caracteriza por generar mayor impacto y daños en el cuerpo de los pacientes es el cáncer, el cual consiste en el desarrollo anormal de células del cuerpo, llamadas cancerosas. Estas no mueren en el cuerpo como lo hacen otras células, sino que van reproduciéndose y acaban desarrollando tumores. La investigación ha conseguido desarrollar varios tratamientos para hacerle frente. De todos modos, la gran mayoría acarrean efectos perjudiciales o secundarios para los pacientes. Para ofrecerles una alternativa mucho menos invasiva, el equipo de Cellumed Clinic, pionero en medicina y oncología integrativa, ha introducido la tecnología de Oncothermia con efecto Nanothermia (tratamiento a nivel nanoscópico de las células malignas) en la oncología integrativa en España, refiriendo que son más de 200.000 casos los que se tratan anualmente en el mundo con esta terapia.

¿Qué se conoce sobre oncología integrativa de Cellumed? La oncología es la ciencia encargada de estudiar tratamientos para curar el cáncer, la enfermedad que a lo largo de los años se ha convertido en la más temida por la mayoría de los pacientes. Esto se debe a la complejidad de sus tratamientos y procesos para eliminarlo, tales como la radiación, la quimioterapia y la cirugía. Recientemente, se habla mucho de oncología integrativa, la cual consiste en la unión de diferentes terapias para conseguir mejor resultado y reducir los efectos nocivos de los tratamientos tradicionales. La coordinación del tratamiento convencional con otras herramientas y terapias biológicas se pueden aplicar en conjunto estudiando las circunstancias de cada paciente no solo a nivel oncológico sino en cualquier enfermedad, para mejorar su salud tanto física, como mental y emocional.

El equipo de Cellumed Clinic está formado por un grupo de especialistas sanitarios que se encarga de ofrecer a los pacientes las mejores tecnologías y tratamientos efectivos para combatir el cáncer. En las instalaciones del centro los pacientes cuentan con un amplio equipo de profesionales, oncólogo con más 45 años de experiencia, cirujanos, neurocirujanos, médicos especializados en tiroides, cabeza y cuello, con experiencia en tumores cerebrales agresivos, especialistas en medicina biológica, sueros vitamínicos, (vitamina C intravenosa) y técnicos en análisis celular, terapias complementarias y nutrición ortomolecular. Un equipo que trabaja arduamente para ofrecer tratamientos avanzados, tales como la nanothermia, la cual hoy en día se aplica en más de 34 países del mundo. Tal ha sido la innovación en oncología integrativa ofrecida por Cellumed Clinic, que la clínica ha recibido el galardón de los Premios Nacionales en Medicina 2021.

Beneficios de la tecnología de la oncología integrativa en España Actualmente, los tratamientos en los que se basa la oncología integrativa están estrechamente ligados a los procesos que habitualmente se aplican para el tratamiento contra cáncer. Paralelamente, se aplican tecnologías avanzadas. La nanothermia, por ejemplo, es uno de los tratamientos más reconocidos de la clínica, ya que no produce efectos secundarios a los pacientes. La eliminación de las células malignas se hace de manera selectiva a través de sistemas nanos, logrando que la persona no sufra durante el tratamiento y aumentando mientras se trata su calidad de vida y el sistema inmunológico.

Por lo tanto, gracias al servicio de Cellumed Clinic, los pacientes de cáncer han podido encontrar una posible alternativa que les permita aligerar su tratamiento, conseguir mejores resultados y mantener un sistema inmunológico estable, haciendo de su lucha contra el cáncer una forma más llevadera.

