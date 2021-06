Casi el 100% de las empresas utilizan los códigos de barras para el control total de sus productos Comunicae

miércoles, 23 de junio de 2021, 10:14 h (CET) Los códigos de barras manejan una tasa de éxito empresarial de un 99,99% según se saca del estudio realizado por Clara donde se entrevista a directivos de diferentes sectores. De hecho, gerentes de empresas de velas, decoración, editoriales, menaje, alimentación, etc. indican que son perfectos para gestionar la logística de un negocio. ¿Cuál es su importancia en la actualidad? Los códigos de barras son una forma muy eficiente de optimizar el funcionamiento de un negocio. Estos permiten conocer todo tipo de detalles sobre los artículos, como la información de la empresa, qué artículo es, cuántos hay en existencias, fecha de entrada del lote, ubicación exacta en estantería, cuántos se han vendido, entre otra información relevante.

Los empresarios mencionados adquieren sus códigos de La Tienda de las Barras y explican que son muy útiles, además, para gestionar envíos y ventas en otras plataformas, como en la web, siendo este el medio más potente de ventas actual, debido a la Covid-19. Además, explican que optimizan el control de un negocio, lo que mejora la productividad y eficacia. Por esto, los códigos de barras son una herramienta imprescindible.

El estudio arrojó que los códigos de barras son perfectamente funcionales en el sector de control de productos para ventas y comercialización, control de inventario en almacenes, envíos de empresas transportadoras y ventas de servicios. Esto se debe a que agilizan el paso por la cadena de suministros y son prácticos para todo tipo de uso en cuanto al control de productos.

Claro, adquirir códigos de barras es una tarea que requiere de gran responsabilidad, pues se deben obtener en una empresas confiables, ya que siguen una normativa y legislación gubernamental. Además, se debe asegurar que la empresa a la que se acuda genere los códigos de barras específicos al mercado e industria en el que se desarrolla la actividad, ya que existen códigos de barras que se asocian a diferentes mercados.

Uno de sus mayores atractivos es que permiten identificar los artículos, paquetes, procesos, etc. de forma precisa, sin margen de error, y en toda su cadena. Esto quiere decir que se puede controlar un producto con código de barras desde que empieza el proceso de fabricación hasta el punto de venta en la tienda.

Por ejemplo, uno de los empresarios encuestados, encargado de una empresa que transporta y envía paquetes a lo largo del territorio español, explica que los códigos de barras agilizan significativamente las búsquedas de los artículos y su almacenamiento. Además, muestra que minimizan los recursos invertidos en el traslado, ya que estos permiten utilizar la mejor ruta, calculada por medio de los códigos de barras que muestran el destino del paquete, y ubicar los paquetes de cada destino de forma inmediata.

Así se podría decir que el código de barras es como el ADN de cada producto vendido en el mundo, lo que muestra su gran importancia, sobre todo en este mercado cambiante y precipitado.

Otro empresario entrevistado, quien se encarga de la gerencia de una empresa comercializadora de alimentos de consumo humano al por mayor, indica que los consumidores finales agradecen mucho que se agilicen los tiempos de compra de los productos, tanto más al considerar las diligencias laborales y personales que deben llevar a cabo día a día, por lo que entienden que el tiempo es oro

Y un empresario encargado de un almacén de productos tecnológicos indica que los códigos son clave para la pronta carga y descarga de los artículos. Lo que más resalta es que, al escanear los códigos, muestran recomendaciones de cómo tratar ese producto en específico.

Así que los códigos de barras son parte importante del mundo comercial de la actualidad. Representan una forma muy precisa y eficiente de gestionar todo tipo de negocio, aumentar la productividad de los empleados y maximizar las ventas.

