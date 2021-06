Crece el interés por la formación en finanzas descentralizadas y criptomonedas, según Criptomasters Academy Comunicae

martes, 22 de junio de 2021, 17:37 h (CET) Arnau Ramió es un joven talento español pionero en la formación en finanzas descentralizadas (DeFi), que lidera y participa en algunos de los proyectos más importantes a nivel nacional en criptomonedas La crisis actual económica provocada por la pandemia ha sido el detonante que ha empujado a miles de personas a buscar soluciones alternativas a las inversiones tradicionales.

Así es como se ha producido un auge en el último año multiplicando por 6 las inversiones en finanzas descentralizadas (DeFi) con criptomonedas.

Unido a este aumento del interés en DeFi, se ha producido en paralelo un aumento de la demanda de formación para saber operar de manera eficaz y segura en un mercado que es nuevo y requiere de figuras expertas que ayuden a saber manejarlo.

Así es como surge la escuela de formación de Arnau Ramió: Criptomasters Academy. Se trata del primer centro de formación especializado en esta nueva economía digital que está marcando un cambio de rumbo en las inversiones a nivel mundial.

Arnau Ramió es un joven talento español de esta economía digital. Inversor profesional en criptomonedas, está enfocado en el desarrollo de negocios cripto y en el mundo de las finanzas descentralizadas.

Ha participado en algunos de los proyectos blockchain más exitosos en España y trabaja actualmente en algunos de los negocios más importantes basados en criptomonedas a nivel nacional e internacional.

Hoy forma a más de 100 personas en inversión profesional en Criptomonedas y en DeFi.

Qué es DeFi

DeFi o Finanzas Descentralizadas es una tendencia alternativa a las inversiones tradicionales que utiliza la tecnología blockchain como sistema seguro y transparente para desarrollar todo un ecosistema financiero libre de intermediarios (bancos) y utilizando las criptomonedas, siendo el bitcoin la moneda más popular.

Las finanzas descentralizadas han llegado para cambiar el mundo financiero global ya que, el paso de eliminar al intermediario, pone en el centro a los propios usuarios que actúan como inversores de sus propios productos financieros.

Son los propios usuarios quienes definen estos productos que pueden ser en forma de crédito, seguro o intercambio monetarios.

Gracias a la propia tecnología inteligente y a los smart contracts, una vez cumplidos los parámetros estipulados en los contratos por parte de los usuarios, la tecnología, a través de blockchain, automatiza el protocolo y el dinero vuelve a su destino.

Arnau Ramió explica, "Imaginemos que necesitamos un préstamo para emprender un negocio. La vía tradicional obliga a recurrir a la figura del banco que hace de actor para autorizar o no el crédito y cobrar intereses.

A través de las finanzas descentralizadas en lugar de recurrir a la figura del banco puedes acudir a una plataforma DeFi y solicitar el préstamo directamente a otro usuario que lo ofrece.

Este préstamo tendrá unas condiciones que estarán registradas de manera transparente en la tecnología blockchain, y será controlado por un programa denominado smart contract que será público y no se podrá auditar por cualquiera.

Cuando este programa detecte que se han cumplido todas las condiciones hará cumplir el contrato y el dinero volverá a su origen. Sin intermediarios, sin bancos".

5 características claves del DeFi

Son muchos los beneficios de las finanzas descentralizadas pero Arnau destaca 5 características que la convierten en el futuro de la economía global:

Innovación: Utiliza la última tecnología y más transparente: el blockchain, que es inmutable.

Seguridad: Gracias al uso de la criptografía y algoritmos de algunas de las criptomonedas más relevantes, se puede asegurar la seguridad de la red. La propia tecnología de blockchain y smart contract convierten este sistema en una garantía.

Libre: No requiere de intermediarios sujetos a intereses propios. Se trata de un sistema financiero descentralizado en el que el poder recae sobre los propios usuarios. Estos usuarios pueden interactuar sin necesidad de una cadena sometida a un Estado o entidad privada.

Confianza: El DeFi es un sistema financiero que se basa en la confianza entre usuarios que están sometidos a una tecnología transparente. No da lugar a infracciones ni está sometida a políticas internacionales de terceros.

El smart contract es transparente e inmutable, no se puede cambiar ni modificar como ocurre con la inflación en la economía tradicional.

Internacional: Se trata de un sistema financiero digital alternativo que se puede utilizar en cualquier lugar del mundo. Se puede operar con cualquier usuario esté donde esté y de manera directa e inmediata.

La prueba más reciente de la evolución de las finanzas descentralizadas es que ya existen países que han convertido la criptomoneda bitcoin en una moneda de curso legal como lo ha hecho recientemente El Salvador.

Es en este contexto emergente en el que tanto empresas como particulares se han lanzado a formarse en este sistema financiero nuevo y alternativo que les permita acceder a inversiones libres de intermediarios.

Arnau Ramió imparte formación para prepararse para esta nueva economía que se está convirtiendo en la opción más segura y libre del momento.

