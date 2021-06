La startup de jerséis que nos contagia su pasión por la Navidad Jerseys Navideños es una startup española con un producto optimista y alegre. Sus diseños con motivos navideños son divertidos y sorprendentes Redacción

martes, 22 de junio de 2021, 11:46 h (CET) Hablar de Navidad cuando sufrimos los rigores del calor del verano puede resultar anacrónico, pero, ¿quién ha dicho que los motivos navideños han de ser estacionales? Si algo nos gusta, nos emociona o nos parece divertido, ¿por qué no practicarlo todo el año? Además, en esta ocasión, hablamos de Navidad fuera de su tiempo porque las buenas ideas merecen ser destacadas sin fechas predeterminadas.

En España se está creando un nuevo universo emprendedor, muy innovador, que llega de manos de los más jóvenes. Son profesionales que forman un equipo sólido, parten de una idea original y se animan a lanzarla para hacerla crecer y generar negocio. Así se gesta una startup como Jerseys Navideños, una joven empresa española forjada con iniciativa, pasión y mucho entusiasmo.

Curiosamente, el proyecto nació en Dublín. Allí, en la capital irlandesa, se conocieron cuatro jóvenes españoles llegados con el fin de encontrar trabajo y aprender inglés: Mónica, Ramón, Alicia y Diego. Pronto se dieron cuenta de que tenían gustos en común, en especial cuando se revelaron como grandes apasionados de la Navidad, ese acontecimiento anual que nos reúne y nos emociona.

En Irlanda la celebración comienza a vivirse con bastante antelación, y buena muestra de ello es su divertida costumbre de vestir jerséis con estampados navideños desde el inicio del mes de diciembre. Esta circunstancia fue la gran inspiración del grupo. Se pusieron manos a la obra y, tras regresar a España, en 2018 crearon Jerseys Navideños. Su producto es optimista y divertido y consigue que disfrutar de un jersey de Navidad en familia sea un acontecimiento alegre y un regalo que gusta compartir.

La empresa nació con un modesto catálogo que solo incluía seis modelos de jersey. En la actualidad, con vistas a las próximas navidades, disponen de más de 100 para adultos y 25 para los más pequeños, además de otros complementos, como pijamas, camisetas, sudaderas, calcetines, ropa interior...

La historia –y también el presente- de Jerseys Navideños es absolutamente inspiradora. Cuando estamos atravesando una crisis sanitaria, que ha provocado el cierre de muchas empresas, la buena marcha de la genial idea de este joven equipo es como un soplo de aire fresco que nos devuelve la confianza. Por otra parte, el alegre mensaje que esta startup lanza con su producto consigue sacarnos a todos una sonrisa y nos dirige a un reencuentro con los valores de la familia, el hogar, la amistad, los buenos ratos alrededor de una mesa en buena compañía…

Renos con aspecto bonachón, simpáticos muñecos de nieve, árboles repletos de adornos o Papá Noel brindando por la Navidad son algunos de los motivos que exhiben estos originales jerséis, una opción de regalo que siempre resulta sorprendente. Después de conocer a Jerseys Navideños, en Navidad no solo vestiremos el árbol con bolas y espumillón. Los alegres diseños de esta joven empresa también se convertirán en nuestro atuendo habitual en esta celebración, haciendo las delicias de toda la familia y triunfando entre nuestras amistades.

