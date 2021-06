Creamfinance lanza Esketit, una plataforma que permite a terceros invertir en sus préstamos de consumo Comunicae

martes, 22 de junio de 2021, 10:01 h (CET) Creamfinance, empresa proveedora de créditos al consumo que desde su fundación en 2012 ha emitido más de 1.200 millones de euros en préstamos de los que se han beneficiado 3 millones de usuarios en 10 países, lanza Esketit; su nueva plataforma de inversión que ofrece la posibilidad a terceros que lo deseen, de invertir en los préstamos que realiza el grupo Desde su puesta en marcha en marzo, Esketit ya ha superado el millón de euros en inversiones.

La plataforma conecta a inversores, prestatarios y originadores de préstamos y asegura como garantía al inversor y en caso de impago del prestatario, la obligación de recompra por los originadores del préstamo.

La plataforma ofrecerá un tipo de interés anual del 12% por invertir en los préstamos de Creamfinance, siendo la inversión mínima de solo 10 euros.

Creamfinance, empresa proveedora de créditos al consumo que desde su fundación en 2012 ha emitido más de 1.200 millones de euros en préstamos de los que se han beneficiado 3 millones de usuarios en 10 países, lanza Esketit; su nueva plataforma de inversión que ofrece la posibilidad a terceros que lo deseen, de invertir en los préstamos que realiza el grupo.

De este modo, Esketit opera y administra una plataforma para invertir en préstamos al consumo, conectando a los inversores, prestatarios y originadores de préstamos. Se trata de un mercado de préstamos donde los inversores privados de toda Europa pueden invertir en préstamos emitidos por los socios de Creamfinance, que son los originadores de préstamos. Un aspecto relevante es que por invertir en los préstamos de Creamfinance, la plataforma Esketit ofrecerá un tipo de interés anual del 12%, siendo la mínima inversión requerida de solo 10 euros.

Las principales características de Esketit son, junto al alto tipo de interés antes señalado, que opera en el mercado secundario donde se ofrece la oportunidad de vender la inversión antes de su vencimiento. Del mismo modo, permite una inversión automática, a partir de los objetivos que se plantee cada inversor.

No menos importante es la garantía grupal que ofrece Creamfinance. En este supuesto, en el caso de que el originador del préstamo no pueda cumplir con su obligación de recompra con los inversores, es Creamfinance la que intervendrá y cumplirá con dicha obligación. En este aspecto, la inversión en préstamos personales no garantizados puede comportar un cierto riesgo si los prestatarios incumplen con el pago, pero con la obligación de recompra a cargo del originador del préstamo, este se ve obligado a recomprar (rescatar) las inversiones del inversor (reclamando derechos contra el prestatario en incumplimiento) si el reembolso del préstamo se hubiese retrasado más de 60 días.

Altos estándares de transparencia

La plataforma Esketit tiene altos estándares de transparencia y los inversores tienen además acceso a una gran cantidad de información útil sobre seguridad, herramientas y funciones para tomar decisiones de inversión informadas. Los usuarios de Esketit tienen acceso a datos financieros exclusivos sobre Creamfinance, como estados financieros auditados y presentaciones para inversores.

Esketit es propiedad de los cofundadores de Creamfinance Group, Matiss Ansviesulis y Davis Barons. Su CEO es Vitalijs Zalovs, para quien “lo que distingue a Esketit de la competencia, independientemente de la calidad y la robustez de la plataforma, es que contamos con más de 10 años de experiencia en la emisión de préstamos”.

Zalovs también ha añadido que “ello y nuestro espléndido historial son los principales puntos fuertes. Solo hace falta remitirse a las cifras, desde nuestra puesta en marcha a mediados de marzo hemos superado la marca del millón de euros, algo espectacular en una plataforma que tiene menos de tres meses”.

Sobre Creamfinance Group

Fundada en Letonia en 2012 por Matiss Ansviesulis y Davis Barons, Creamfinance Group es una empresa proveedora de créditos para el consumo, que en estos años ha lanzado préstamos en diez países por valor de más de 1.200 millones de euros de manera rentable a más de 3 millones de usuarios. Su misión es hacer que el dinero esté disponible; esto se hace proporcionando préstamos al consumidor en línea de una manera conveniente y rápida.

El accionista estratégico de Creamfinance es Capitec Bank, el banco minorista más destacado de Sudáfrica. Tener a Capitec Bank a bordo impulsa el gobierno corporativo y la calidad de la gestión de Creamfinance para cumplir con los estándares de las empresas que cotizan en bolsa.

Utilizando algoritmos avanzados y capacidades de aprendizaje automático para evaluar y puntuar la solvencia rápidamente, Creamfinance ofrece un enfoque altamente personalizado para el proceso de solicitud de un préstamo personal, y pretende convertirse en un proveedor de préstamos de un solo clic para los consumidores a nivel mundial.

En las plataformas nacionales trabaja un equipo internacional, formado por más de 300 empleados de 15 países, que colaboran para mejorar los servicios en todos los mercados operativos, tanto dentro como fuera de Europa.

Lo que diferencia Creamfinance de la competencia son: sus fuentes de financiación diversificadas, desde bonos públicos y privados hasta varias plataformas de mercado online e inversores de capital; una sinergia única entre marketing, tecnología y operaciones; tecnología propia inteligente de puntuación de datos especialmente desarrollada, lo que la lleva a estar entre los 3 mejores del mundo en cuanto a velocidad y precisión de la calificación crediticia; y, no menos importante, directivos de primer nivel procedentes de diferentes sectores y países, pero todos de mercados locales.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Euro2020: el ranking de fair play según sus tarjetas amarillas y rojas Alimentación consciente: repensar lo que se come y disfrutar comiendo AOTECH SECURITY con ClassInTheBox se trae a España 3 prestigiosos premios Globee Awards US Debify consigue cancelar 55.000€ de deuda a un matrimonio en Barcelona con la Ley de Segunda Oportunidad El revolucionario tratamiento de medicina estética CoolSculpting llega a Benidorm