Los jóvenes han necesitado más ayuda psicológica después de la pandemia Comunicae

lunes, 21 de junio de 2021, 16:12 h (CET) SOS Psicólogos se hace eco de la noticia publicada por El Confidencial Digital que habla sobre la demanda de psicólogos por parte de la juventud después de la pandemia SOS Psicólogos, una clínica psicológica donde una psicóloga en Sevilla practica terapia para jóvenes en Sevilla, se hace eco de la noticia lanzada por El Confidencial Digital basada en el incremento de la demanda de jóvenes que han solicitado consulta psicológica después de la pandemia.

La salud mental es tan importante como la física, por lo que hay que cuidarla siempre y más en situaciones como la pandemia del coronavirus que ha hecho vivir situaciones diferentes. A consecuencia de los cambios en las horas de sueño, la alimentación o la actividad física unido a las emociones vividas, se ha duplicado la demanda en las consultas.

El nivel de afectación de los jóvenes es mucho mayor al de las personas adultas, los cuales necesitan mayor contacto con la sociedad. Esto explica que la Oficina de Atención Psicológica se incrementará un 186% desde el inicio de la crisis sanitaria. Además, las personas que ya acudían antes del confinamiento, vieron que aumentaban durante este periodo su necesidad de ir.

Un estudio del CIS afirma que un 75,5% de los españoles han cambiado su forma de percibir la vida social, por lo que han necesitado a un especialista para afrontarlo. Para conseguir una mejor salud mental, es necesario mantener una rutina. Aunque se permanezca muchas horas en casa, es recomendable vestirse como si se fuese a salir a la calle.

Además, se debe seguir manteniendo contacto social en la medida de lo posible, ya sea de manera presencial o de forma online a través de las videollamadas. Por último, no sobreexponerse y recurrir a conversaciones sobre distintas temáticas en la medida de lo posible y, además, no informarse demasiado llegando a entrar en bucle.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.