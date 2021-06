​Inversión inmobiliaria de 35 millones de euros en Manilva (Costa del Sol)

La construcción inmobiliaria sigue viento en popa en la Costa del Sol, y los proyectos de villas de lujo se multiplican a lo largo de nuestro litoral. La demanda no ha tejado de crecer a pesar de la crisis sanitaria y las ventas de villas con vistas al mar están siendo muy solicitadas. En esta línea, y buscando siempre nuevos desafíos, la promotora Otero Group ha emprendido el desarrollo de Oceanic, un complejo compuesto por 25 villas de lujo ubicado en Manilva, entre Sotogrande y Puerto de la Duquesa. Es su cuarto proyecto inmobiliario en este municipio del Campo de Gibraltar, donde realizará el diseño, la construcción y la comercialización. El proyecto prevé la generación de unos 120 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.



Oceanic se levantará en un solar con las mejores vistas de la Costa del Mediterráneo y Costa de Marruecos, lo que supone una oferta única en la zona, que cuenta con una inversión final de 35 millones de euros. El complejo residencial, cuya licencia se pedirá el próximo mes de octubre, tiene previsto estar acabado a mediados de 2022.

El proyecto ha sido presentado este mediodía en la misma parcela, con la asistencia del Alcalde de Manilva, Mario Jiménez, así como la Delegada de Turismo de Málaga, Nuria Rodríguez Cubero, y Rubén Otero, CEO de Otero Group. “Las inversiones responsables siempre serán bien recibidas en el Ayuntamiento de Manilva, ya que este tipo de construcciones potencian la economía local y la dotan de muchas posibilidades. Además, nos sirven para tener un desarrollo sostenible y mejorar la oferta residencial”, apuntó Jiménez.

La delegada de Turismo, Nuria Rodríguez, ha destacado “la importancia de la llegada de grandes inversiones a la Costa del Sol porque atraen a visitantes que se quedarán a vivir en este paraíso que tenemos en Andalucía. Además del componente de puestos de trabajo que lleve añadido. Hoy es un buen día para el turismo de cara a un verano que esperamos se reactive. Somos optimistas conforme a las reservas que se van a recibiendo desde distintos mercados”.

Con este desarrollo, el grupo Otero ha querido apostar por el ambiente familiar sin tener que renunciar al lujo. Cda parcela tiene dos tipos de villas, partiendo de una opción de diseño más sereno con Oceanic Silver, ampliando a una villa maìs elaborada como Oceanic Gold y culminando con el disenÞo maìs opulento representado en la Unique Villa. Esta única vivienda consta de un solo piso y está dirigida a los más mayores, que cada vez buscan más todas las comodidades adaptadas a su edad: no tener que subir y bajar escaleras, lavadoras en altura para no tener que agacharse, etc. Cabe destacar que el proyecto cuenta ya con 5 reservas de clientes internacionales (franceses, holandeses, belgas, alemanes, pero también kuwaitíes).

Por ello, Rubén Otero, Director General de Otero Group, apunta que , “Otero apuesta de nuevo por Manilva para su nueva promoción de villas de lujo en la Costa del Sol, con una inversión de 35M€. La ubicación ofrece algo único y especial en toda la Costa del Sol. Este tipo de vistas no se pueden comprar hoy día. Es un orgullo poder ofrecer estas magnificas villas ubicadas como en un balcón sobre el mar”.

En su compromiso por cuidar al cliente, Otero Group adopta el modelo de venta en autopromoción. Esta solución, además de permitir un control total sobre el diseño de la vivienda, resulta mucho más económica, en comparación con el aval bancario: el ahorro es de casi un 20% menos, y aporta garantía total siendo el cliente propietario de la parcela en todo el proceso de la construcción. La presentación contó con mucha presencia del sector de inmobiliarias de la Costa del Sol y se desarrolló de forma original convirtiendo una de las parcelas, bajo una carpa, en un improvisado casino de juego, con ruleta, black-jack, siete y media y mesas de poker.