Comprar paleta de jamón online es una nueva realidad en Enrique Tomás

viernes, 18 de junio de 2021, 17:55 h (CET)

La paleta de cerdo es uno de los ingredientes preferidos en España para la elaboración de diferentes platos. Se puede cocinar asada, al horno, guisada, a la cacerola con salsa agridulce o gratinada. En la actualidad, las personas prefieren comprar online y que los pedidos lleguen a la puerta de su casa, ahora comprar paleta online es posible en Enrique Tomás, una tienda que ofrece una amplia gama de productos de la más alta calidad.

¿Por qué comprar paleta en Enrique Tomás? Comprar paleta en Enrique Tomás es tener la certeza de que se está consumiendo un producto 100% confiable. Ofrecen muchos tipos de jamones, todos ellos con garantía de calidad para que los clientes se sientan seguros y complacidos.

Son incontables las personas que prefieren el jamón Ibérico Enrique Tomás. En esta tienda online sabe que en la variedad está el gusto. Por eso, ofrece diversas opciones para que cada persona elija. El espectacular Gran Reserva del cerdo blanco no ibérico se puede adquirir en piezas enteras, jamón, paletas o a lonchas y tiene un sabor suave, pero el salado que necesita.

Quienes prefieren comprar jamón Ibérico tienen varias opciones: el Ibérico de Cebo que es curado y “cocinado” por un experto maestro jamonero, el Ibérico de Cebo de Campo o el Ibérico de Bellota, este último preferido por muchos y considerado el mejor del mundo con un perfecto curado y con un olor, sabor y textura inigualable. Los paladares exquisitos eligen el jamón Ibérico de Bellota 100% curado por el experto durante el tiempo que necesita cada paleta que en función del tipo puede ir de los 18 a los 30 meses, lo que garantiza una calidad y un sabor único.

Datos del cerdo Ibérico que muchos desconocen Muchas personas que consumen jamón Ibérico desconocen de donde proviene. Para quienes no lo saben, este es sacado del cerdo ibérico, un animal que engloba curiosidades muy interesantes. Este tipo de cerdo tiene la capacidad única en el mundo de infiltrar la grasa en el músculo, lo que hace su carne muy jugosa y sabrosa y en el caso del cerdo ibérico que hace la Montanera, y del que se obtiene el ibérico de Bellota, no es nada sedentario, realiza unos 14 kilómetros diarios para buscar alimento, en este caso la bellota, que lo combina con hierbas y plantas. Es un animal bastante macizo, uno de edad adulta puede pesar hasta 160 kilos.

En definitiva, comprar jamón en Enrique Tomás es una decisión de la que nadie se arrepentirá porque es sinónimo de calidad, delicia y simplemente, perfección.

