Uhy Fay & Co se mantiene como una de las grandes firmas de auditoría

jueves, 17 de junio de 2021, 17:02 h (CET) Gracias a la variedad de servicios que UHY ofrece se sigue manteniendo tras varios años en una de las firmas top 20 en el ranking de firmas de auditorías y servicios profesionales Uhy Fay & Co. es una firma de auditoría, consultoría y asesoramiento legal, es solo una parte de una red internacional de firmas asociadas que están presentes en más de 100 países.

En España, ya cuentan con siete oficinas, en Barcelona, Madrid, Málaga, Marbella, Santander, Santiago de Compostela y Santa Cruz de Tenerife.

Se caracterizan por ofrecer un servicio personalizado y cercano, aportando soluciones prácticas e innovadoras para todos sus servicios, como por ejemplo el asesoramiento laboral.

Uhy Fay & Co no sale del top 20

Uhy se mantiene tras varios años como una de las 20 mejores firmas de auditoría y servicios profesionales en España según la fuente Ranking anual de Expansión, pero no solo eso, además, ocupa el puesto número 16 entre firmas mundiales de auditoría, consultoría y contabilidad por el volumen de negocio que tienen, según informa International Accounting Bulletin Annual Ranking.

Incluso el Instituto para la Excelencia Profesional le ha otorgado la estrella de oro a Uhy & Co reflejando la ética y profesionalidad de los resultado que la firma ha obtenido.

Todo esto lo consiguen gracias a que respetan la responsabilidad social corporativa, poniendo en práctica medidas y compromisos económicos, sociales y medioambientales con el objetivo de cumplir el objetivo social y económico del desarrollo sostenible. Y sobre todo por su filosofía orientada siempre a conseguir la calidad absoluta de todos sus trabajos, acciones y servicios, formando a su equipo para ello, ya que dicen ser su valor más importante.

Gran variedad de servicios

Otra de las razones por las que Uhy Fay & Co. Cuenta con tantos reconocimientos, es por la amplia gama de servicios multidisciplinares que ofrecen, tanto de cumplimiento de obligaciones fiscales, legales o contables, como servicios que requieren más especialización, que van desde auditoría externa o independiente, servicios de consultoría, asesoramiento laboral, asesoramiento fiscal hasta asesoramiento jurídico y legal.

Además, prestan sus servicios y están presentes en una multitud de sectores, como por ejemplo, agricultura, automoción, energía, financiero, inmobiliario, medio ambiente, medios de comunicación, ONG, tecnologías, transporte, turismo etc. Y aun así son conscientes de la especialización que necesitan para cada uno de sus clientes y cumplen con cada uno de sus objetivos establecidos.

